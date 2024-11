Por blanqueo y promociones especiales, crece 90% la demanda de departamentos en pozo

En los últimos 12 meses se registró un incremento en la demanda de unidades de pozo del 90% y una suba en la oferta del 16%. La explicación: el blanqueo y los beneficios, sobre todo de financiación, que ofrece este segmento.

Los datos se desprenden de un informe de Zonaprop. Hoy, la compra en pozo se consolida como una estrategia tanto para quienes buscan una vivienda propia como para aquellos que desean diversificar su capital y asegurar ingresos futuros a través del alquiler o la reventa del inmueble.

Es que los precios son, además, una oportunidad. En octubre de 2024, el metro cuadrado (m2) de departamentos en pozo se ubicó en u$s 2741 y acumuló un incremento del 15,3% en el transcurso del año. Sin embargo, aún no supera el máximo alcanzado en 2018 (que registraba un valor de u$s 3040 el m2, según datos de Zonaprop. Es decir, los precios seguirán en alza.

En ese sentido, para Gabriel Brodsky Chairman de Grupo Predial, los precios de los inmuebles en pozo son hoy una oportunidad, porque en el futuro cercano, deberían ir en aumento.

"Se viene un muy buen momento para el sector. Todos los developers están preocupados por los costos de la construcción que suben muchísimo. Los precios todavía no se acomodaron con el dólar a $1200. Esto complica el negocio, porque se está vendiendo inmuebles a precio del costo. Los valores del m2 van a ir en alza", explicó

Los pozos pican en punta

El mayor atractivo de los emprendimientos de pozo es la financiación en pesos. "Son una opción de ahorro que combina flexibilidad y seguridad, ideal para aquellos que buscan preservar su capital en una sociedad donde el ladrillo es símbolo de estabilidad", explicaron desde Zonaprop.

El reporte además agregó que los compradores destacan en los pozos, el precio, la forma de financiación, la ubicación, el tipo de desarrollo, la distribución de los espacios, la calidad de las terminaciones y los metros cuadrados, entre los factores determinantes para elegirlo.

"Nosotros ofrecemos descuentos a quien paga el total en efectivo y congelamos los precios en un contexto en donde los valores suben impulsados por el índice de la CAC", agregó Alejandro Ginevra, presidente de GNV Group.

Estas particularidades se suma ahora el blanqueo que genera dinero fresco en los bolsillos de los inversores. Hay que tener en cuenta que los desarrollos que podían inscribirse para blanquear dinero de este régimen tienen que tener que estar por debajo del 50% de obra.

Los barrios más buscados

Los más buscados para la compra de desarrollos en la Ciudad de Buenos Aires son: Palermo (19%), Belgrano (12%), Caballito (12%), Núñez (5%) y Recoleta (4%).

En el caso de la zona norte del Gran Buenos Aires, Nordelta concentra el 19% de las búsquedas, mientras que Pilar el 11%, Escobar el 8% y Tigre el 5 por ciento.

Por último, las áreas más demandadas en GBA oeste-sur son: Tres de Febrero (39%), Moreno (36%), Ituzaingó (11%) y Avellaneda (8%).