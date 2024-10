Se adelanta la contratación de seguros de viaje para congelar precios

Viajar al exterior sin seguro médico ya no es una opción para los argentinos. Las empresas de asistencia al viajero aseguran que en el tercer trimestre, ya registran un alza del 25% comparado al año pasado y pronostican que el próximo año será el mejor de los últimos 50.

Según las estadísticas de turismo internacional que mide el INDEC, las salidas al exterior alcanzaron a 916,8 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales. Los principales destinos fueron Chile, con 16,7%; Brasil, con 16%; y Europa, con 15,5 por ciento.

El 55,7% de los turistas residentes salió del país por la vía aérea; el 37,5%, por vía terrestre; y el 6,8%, a través de la vía fluvial/marítima.

De ese total, "ocho de cada diez decide contratar seguro de viaje, algo que antes de la pandemia era cinco de diez", explicó Sebastián Brass Harriott, Country Manager de Argentina de Assist Card.

Según el especialista si bien el año comenzó con números negativos, en el segundo semestre el negocio cambió rotundamente. "Ya en el segundo semestre tuvimos un alza en las ventas del 5% comparado a 2023, impulsada por el Hot Sale".

"Cerramos el tercer trimestre del año con un alza promedio del 24% en ventas", explicó Brass Harriott.

Assist Card tiene alianzas con 14 bancos, pero el 65% de sus ventas las hace de forma directa. De hecho cuenta con ocho oficinas a lo largo de todo el país.

El negocio apunta al turismo emisivo. " El 96% de nuestras ventas son para destinos del exterior, solo el 4% restante es para el mercado interno en donde tenemos fuerte presencia en el turismo estudiantil ", agregó.

En Assist Card dicen que el 35% de las ventas son para Europa, el 25% Estados Unidos y el restante para países vecinos como Brasil o Chile.

"No solo tenemos un crecimiento en volumen de ventas sino en ticket promedio. Hoy contratan servicios que cubren entre u$s 1 millón a u$s 3 millones, se trata de un monto un 14% por encima de los números de 2023", explicó.



Diego Baron, Director Regional de Marketing de Universal Assistance confirmó la tendencia. "Hoy tenemos un 20% más de ventas que en 2019, antes de la pandemia. Los argentinos que viajan no lo hacen sin cobertura médica", explicó.

En promedio, Assist Card tiene un valor de u$s 150, que varía según la cantidad de días y el destino al que se viaje. "La clave es ofrecer financiación y la posibilidad de pagarlo en pesos", agregó.

Baron explicó que el 95% del mercado apunta a los viajes internacionales. "El 80% de las ventas se dan a través de intermediarios, que son en su mayoría, las agencias de viajes", dijo. Hoy, Assist Card cuenta con 70.000 médicos en todo el mundo. "Eso nos posiciona con un ticket superior a la competencia".

"Tenemos un crecimiento del 30%en agosto comparado al mismo mes del año anterior", agregó Geraldine Coria, Gerente comercial de TripBuddy Assistance, que se focaliza sobre todo en el mercado de viajes corporativos. Según la especialista se trata de los números más altos en lo que va del año.

Esperan boom en el verano

"Vemos una tendencia de los argentinos hacia viajes a Chile y Brasil. Vamos a enfocarnos en estos países porque vemos que la demanda está ahí", remarcó Coria.

Para Brass Harriott el año próximo será el mejor en la historia de la compañía. "Apuntamos a que vuelvan las cuotas sin interés y al fin del cepo. Yo creo que vamos a tener los mejores números de venta de por lo menos los últimos 50 años".

En ese sentido, Baron reconoció que los números en 2025 serán aún mejor que los registrados en este año. "Ya tenemos demanda para el verano. Quieren contratar hoy el servicio para su próximo viaje. Hay mucha demanda para Estados Unidos y Brasil", agregó.

Según Despegar, Río de Janeiro es la ciudad más elegida del extranjero para el próximo verano, con el 40% del interés. "Impulsado por el tipo de cambio favorable, para enero y febrero el 50% de las búsquedas de viajes al exterior están concentradas en Brasil. A Río le siguen Florianópolis, Natal, Maceió y Recife", describió Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar.