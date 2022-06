Para Tabanelli, la Argentina "pone desafíos difíciles y, a veces, incluso incomprensibles"

Días después de haber informado la donación de todas sus acciones a sus hijos, Antonio Tabanelli, el hombre que durante décadas forjó al grupo Boldt, expresó a través de una carta las razones que, cerca de cumplir los 85 años, lo llevaron a decidir su retiro.

"Todo en la vida tiene ciclos y estoy convencido de que es sabio saber interpretarlos", afirmó de puño y letra, en la nota que envió a las autoridades bursátiles y regulatorias. En el mismo texto, Tabanelli -quien le ganó un juicio a Amado Boudou porque el ex Vicepresidente lo llamó "mafioso"- aseguró que, tanto en sus negocios como en su actividad en cámaras y entidades empresariales, bregó para que los "valores de compromiso con el país, inversión, creación de valor y de puestos de trabajo ayudaran al crecimiento de mi querida Patria, que siempre nos somete a desafíos difíciles y, a veces, incluso incomprensibles".

A partir de la industria gráfica, Boldt se expandió hacia la tecnología y, en especial, al juego, donde opera casinos en forma directa y, también, sistemas de comunicación e información para slots (tragamonedas) y loterías. Su gran ficha de estos días es Bplay, marca con la que juega el partido de las apuestas deportivas online. Tabanelli estuvo al frente de un grupo que, entre sus dos buques insignias, Boldt y B-Gaming, consolidó negocios por cerca de $ 9000 millones, según los más recientes balances anuales de ambas empresas, cerrados el 31 de octubre.

Hombre de perfil inversamente proporcional a la influencia que se le atribuyó, en 2011 se vio forzado a exponerse ante la opinión pública debido al caso Ciccone. Boldt había alcanzado un acuerdo para quedarse con Compañía Sudamericana de Valores (CVS), la imprenta de documentos de seguridad que le pertenecía a la familia Ciccone. Pero la maniobra urdida en el Ministerio de Economía, por la que Boudou fue condenado en una sentencia que ratificó la Corte Suprema, le arrebató la fábrica de hacer billetes. Fue en el contexto de ese escándalo que el compañero de fórmula de Cristina Fernández acusó a Tabanelli de "mafioso", razón por la cual el empresario lo llevó a Tribunales.

En marzo de 2021, la Cámara Civil y Comercial ratificó la sentencia por injurias contra Boudou y lo condenó a pagar $ 500.000, más intereses. La semana pasada, Tabanelli volvió a ser noticia: informó el traspaso de sus acciones a sus dos hijos, Rosana y Antonio.

A continuación, el texto completo de la nota que se difundió este lunes:

"Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en relación a la notificación que la semana pasada realizara la firma que presido, respecto al cambio de accionistas de la misma, por donación que realizara de mi total tenencia accionaria a mis dos únicos hijos en partes iguales".

"Al respecto, y atento la repercusión que ha tenido la noticia, y más allá de las numerosas muestras de afecto y respeto que he recibido en estos días a raíz de la misma, estimé necesario cursar la presente para que el Mercado tuviera más elementos sobre la decisión que tomé, luego de una larga meditación junto a mi familia y principales colaboradores".

"Tengo un profundo orgullo y una gran satisfacción de haber conducido los destinos de esta formidable empresa. Gracias a mi accionar empresario, he tenido también el honor de participar en numerosas entidades gremiales tanto del mundo de la gráfica, como del juego, como diversidad de negocios disímiles que hablan a las claras de la flexibilidad de nuestro grupo para llevarlos con éxito adelante e incluso en mi actividad como empresario ganadero".

"He integrado el cuerpo directivo y participado activamente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde no sólo abogué por dotar al mercado de los mejores valores del empresariado, sino para que esos valores de compromiso con el país, inversión, creación de valor y de puestos de trabajo ayudaran al crecimiento de mi querida Patria, que siempre nos somete a desafíos difíciles y a veces incluso incomprensibles".

"En ese rol recibí en nombre de nuestra firma en el año 2020, la mención de reconocimiento por parte de la Bolsa por ser Boldt S.A. una de las pocas empresas que cotizan sus acciones de manera ininterrumpida por 75 años, con la transparencia y el respeto por los accionistas minoritarios que ello conlleva, un motivo de orgullo, pero también una circunstancia que me obligó a pensar en el ordenamiento futuro, la continuidad de la firma y la consolidación sostenida de lo logrado hasta hoy".

"Desde hace unos 70 años, por condiciones que me impuso la vida y por vocación propia, soy un emprendedor y trabajo incansablemente para tener mejores empresas, negocios, y devolver a los accionistas, a mis colaboradores y a la sociedad en la que vive y creció mi familia algo de lo mucho que la vida me dio".

"He cometido errores, y seguramente he tenido algunos aciertos, he sacrificado tiempo de mi familia, y de mis afectos, porque mi empresa siempre fue lo más importante".

"Sin embargo, todo en la vida tiene ciclos y estoy convencido que es sabio saber interpretarlos".

"Mis dos hijos, son profesionales talentosos, trabajan con dedicación a mi lado desde muy chicos en la empresa, conocen a todos los colaboradores de la misma, y cuentan con el afecto y respeto de ellos y desde luego mi total respaldo".

"Razones personales, la natural restructuración del patrimonio familiar para facilitar el traspaso del mismo en forma ordenada y evitar problemas a mi familia en mi ausencia, así como la necesidad que tienen todas las organizaciones de renovarse y adaptarse a los tiempos, fueron las motivaciones de mi decisión".

"Mis hijos saben que seguiré siendo su más confiable y desinteresado consejero y, que hasta el último día de mi vida que confío se extienda por muchos años más, iré a la empresa, hablaré con mi gente y estaré disponible desde un lugar ahora de menor exposición y por qué no decirlo de mayor tranquilidad personal, para todo lo que haga que nuestra compañía siga siendo líder en su actividad".

"La empresa cuenta con un cuerpo gerencial profesional, idóneo, comprometido y confiable, y hemos tenido enormes aciertos incluso en emprendimientos que, por mi edad, no llegaba a comprender en su plenitud, pero fueron mis hijos quienes me animaron a seguir esos desafíos que dieron exitoso resultado y hoy les toca a ellos conducirlos. Para esa tarea estaré siempre a su lado".

"Finalmente quiero expresar mi más absoluta gratitud, al Mercado de Valores, a los accionistas que confiaron en nuestra firma, a los directivos de la Bolsa de Comercio que garantizaron la mayor libertad y transparencia, a nuestros clientes que confiaron y confían en la calidad y seriedad de nuestros servicios, a nuestros competidores que nos obligaron a ser mejores cada día, a nuestros proveedores que nos acompañan desde hace muchos años, a nuestros socios, en especial a la familia Suqué Mateu nuestros socios españoles en la región y a la familia Saba de Paraguay, dos ejemplos de tradición, seriedad y trabajo que honran a nuestra Compañía, y por supuesto a nuestros empleados y colaboradores, quienes con su compromiso, esfuerzo y lealtad, hicieron posible consolidar uno de los mayores grupos empresarios del país".

"Hago propicia la oportunidad, para saludarlos con mi mayor consideración y estima. Atentamente. Antonio Ángel Tabanelli".