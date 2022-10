La CFO del año es Victoria Basurto Siu, de CVC Argentina

Se realizó un nuevo CFO Summit, organizado por El Cronista, Revista Apertura y BDO Argentina, en el que se entregaron los premios a los CFO del año.

Victoria Basurto Siu, chief financial officer de CVC Argentina, fue elegida por sus pares como la CFO del año. La terna finalista estuvo compuesta también por Pablo Miedziak, Chief Financial and Strategy Officer de San Miguel, que obtuvo el segundo lugar, y Juan Martín Vico, director de Administración y Finanzas de Aeropuertos Argentina 2000.

"Estoy muy agradecida con BDO y El Cronista, que siempre nos han acompañado en las turbulencia que hemos pasado. Quiero dedicar este triunfo a todo mi equipo, a mis clientes, que también la pasaron muy duro", dijo Basurto Sui.

Gustavo Barrichi, Socio Comercial, BDO en Argentina, fue el encargado de dar la bienvenida al evento y destacó su satisfacción por los 40 años que BDO cumple en la Argentina. "Hacemos muchas actividades con los CFO y este es un buen marco para cerrar el año. Tenemos cerca de 500 inscriptos en el programa de industria y allí se producen encuentros muy interesantes en esas reuniones de CFO", contó.

También resaltó que la función del CFO es crítica y más en la coyuntura actual. "Esa una persona que tiene que tener reflejos, poder anticiparse, poder planificar, actuar ante diferentes escenarios, armar equipos, tener liderazgo para poder cumplir esos escenarios. Obviamente tener trayectoria, generar confianza y tener confianza en sí mismo. Y generar confianza hacia el mercado y hacia el interior de la empresa. Y sobre todo innovación".

Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, fue la primera panelista y dio su punto de vista sobre los desafíos del sistema impositivo.

"Tenemos un país con un sistema tributario con más de 70.000 normas y 165 impuestos con modificaciones tributarias que se dan permanentemente. Esto hace que los profesionales deban estar actualizados permanentemente para poder asesorar a sus clientes".

Al referirse a la relación entre el Consejo y el Estado dijo que "las expectativas que siempre tenemos es que haya una actitud colaborativa, un diálogo institucional positivo, especialmente en lo que hace al sistema tributario. En los últimos años, tuvimos varias tensiones por situaciones que afectan, no sólo a los profesionales que nos dedicamos al asesoramiento, sino también a los contribuyentes. Esto se da por la cantidad de normas e impuestos que tiene el país, de los que sólo 12 representan más del 92 % de la recaudación".