Oficinas: las empresas eligen una zona inesperada en la post pandemia

El mercado de oficinas se recupera y alcanza números positivos por primera vez después del paso de la pandemia. Hoy las empresas se inclinan por nuevas zonas y la mayor demanda surge de los barrios más alejados del centro.

Según los datos de Cushman & Wakefield en el segmento de oficinas Clase A, la absorción neta (es decir, metros cuadrados ocupados menos los desocupados) cerró el trimestre con valor positivo por primera vez desde 2020, en 9592 m2, mientras que las oficinas Clase B presentaron una cifra negativa con una caída de 7007 m2, lo que representa una búsqueda de salto de calidad de la demanda, lo que en el mercado se denomina "Fly to quality".



Ahora, la mayor demanda dentro de la Capital Federal se observa en el Polo Dot con una absorción neta del mercado de 6753 m2, "debiéndose esto a transacciones puntuales dentro de edificios de categoría y a la estrategia de nuevos espacios propios de coworking, ofertados por la empresa IRSA en el Edificio Zetta", remarcó un informe de Newmark que revela los datos del tercer trimestre.

Hoy, las empresas se inclinan por zonas más alejadas del microcentro, y más cerca de los barrios. Por eso no sorprende que el polo Dot en Saavedra haya liderado la demanda en los últimos meses. Se destaca por edificios nuevos, con tecnología post pandemia y una ubicación privilegiada a metros de la General Paz y de la Panamericana.



El shopping Dot impulsó la zona conectada a la General Paz

Según una encuesta elaborada por Newmark, las zonas preferidas por las empresas para instalarse son: Libertador en CABA (36%), Palermo (20%) y GBA Panamericana (20%). Lo que muestra una inclinación por la Capital Federal.



A sí mismo, según Newmark, la zona de Libertador en la Ciudad de Buenos Aires, sigue absorbiendo metros, con un total de 3711 m2 durante este período.

"La vacancia promedio actual de oficinas Clase A es de 15,6% y el precio pedido promedio es de u$s 23,60 por m2. El submercado Libertador CABA, continúa siendo el más apreciado y demandado, con una vacancia promedio de 7,6% y el precio pedido es de u$s 29,18." detalló Carolina Wundes, coordinadora de Investigación de mercado de Cushman & Wakefield, empresa global de servicios inmobiliarios corporativos.



La zona Dot sobresale por su conexión con zona norte a pocos metros de la General Paz y minutos de la Panamericana.

"Este último trimestre, siguieron concertándose operaciones de compra-venta de oficinas por parte de empresas que deciden invertir sus excedentes en pesos en Real Estate corporativo como resguardo de valor, y ya no solo se da en la ciudad. Uno de los casos más recientes fue de una empresa que compró en zona norte" destacó José Viñas, director de Brokerage de Cushman & Wakefield.

Catalinas, le gana al Microcentro

Con el impulso de IRSA, la zona de Catalinas parece recuperarse con un ritmo más acelerado que el resto de sus competidores en la zona céntrica o en Puerto Madero.

"En promedio, desde el inicio de la pandemia a hoy los precios bajaron en promedio un 30% en la zona de Catalinas. Empezamos a ver hoy un inversor que aprovecha los valores bajos para posicionarse en una zona con una recuperación rápida", explicó Nicolás Cox, presidente de CBRE para Chile y la Argentina.