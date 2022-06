Números en rojo y sin maquillaje: Revlon se presentó en quiebra ahogada en deudas

El fabricante de cosméticos Revlon solicitó su quiebra, agobiada por las deudas, los trastornos a su red de suministro de insumos, el aumento vertiginoso de los costos y la inflación en ascenso en los Estados Unidos.

La empresa, con más de 90 años de historia, dijo en los medios estadounidense que espera recibir créditos por u$s 575 millones de sus prestamistas para mantener en marcha sus operaciones diarias.

De todas las subsidiarias internacionales de Revlon en funcionamiento, solo las de Canadá y el Reino Unido están incluidas en el proceso. La solicitud se presentó en la Corte Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.

La empresa nació hace 90 años con el negocio de los esmaltes

The Wall Street Journal informó la semana pasada que, a finales de marzo, la empresa de cosmética acumulaba una deuda de largo plazo de u$s 3310 millones.

"La presentación de hoy permitirá a Revlon ofrecer a nuestros consumidores los productos icónicos que hemos ofrecido durante décadas, a la vez que proporciona un camino más claro para nuestro crecimiento futuro", dijo la directora general de Revlon, Debra Perelman, en un comunicado en el que anunció que la empresa acudió voluntariamente al Capítulo 11 del Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York.

Además, agregó que su "desafiante estructura de capital ha limitado nuestra capacidad de navegar por cuestiones macroeconómicas para satisfacer esta demanda".

La estadounidense Revlon finalizó su ejercicio económico 2021 con un alza del 9,2% en sus ventas netas consolidadas. Los ingresos totalizaron u$s 2078,7 millones, un aumento de u$s 174,4 millones frente a los u$s 1904,3 millones que obtuvo en 2020

Hace una semana, trascendió que la empresa solicitaría el capítulo 11 de la ley concursal de los Estados Unidos, acción que finalmente realizó ahora.

Las presentaciones del Capítulo 11 permiten que una empresa continúe operando mientras elabora un plan para pagar a los acreedores . La quiebra culmina un período tumultuoso para la empresa, que sufrió durante la pandemia y acumula años de disminución de sus ventas como consecuencia de nuevos jugadores en el sector.



La compañía comenzó vendiendo esmaltes de uñas y luego agregó lápices labiales para ampliar su negocio. En 1955, la marca ya era internacional

Aparte del bono en dólares, Revlon tiene 10 préstamos con un monto pendiente por un total de alrededor de u$s 2600 millones y con vencimiento en los próximos tres años, según muestran los datos compilados por Bloomberg.

Revlon cuenta con marcas como Cutex y Almay y está presente en más de 150 países. En los últimos años, tuvo problemas para competir con marcas más nuevas.