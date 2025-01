Un grupo líder argentino construirá un nuevo hotel en Cerro Catedral de u$s 12 millones

Arturo Navarro planea que su compañía tenga 2,5 su tamaño en cinco años, y basado en la evolución que proyecta para 2025 y los drivers macroeconómicos, se arriesga a decir que ese plan que conlleva tener 150 hoteles bajo su órbita, podría concretarse en tres años.

Es el CEO de Glokal Group -un holding vinculado a la hotelería con empresas que incluye la gerenciadora Adeesa, la cadena de hoteles independientes chicos DOT, la firma de alquileres temporarios Rent up, la consultora que hace todos los proyectos previos llamada Aceleradora, la desarrolladora de hoteles OBW y también Linvest, dedicada a captar inversiones para hacer los hoteles- es optimista. Su negocio llegó a Europa y Estados Unidos, donde quiere seguir incursionando aunque no 'a cualquier precio'.

En Miami se está terminando el hotel que operará bajo la marca Dolce a partir del año próximo, con una inversión superior a u$s 42 millones, asociados al Grupo Wyndham. En Argentina, arranca de cero un proyecto para fabricar un hotel en el Cerro Catedral (de u$s 12 millones) y planea ampliar el refugio Knapp, con una inversión de u$s 2 millones este año.

Entrevista exclusiva al CEO de Glokal Group, Arturo Navarro



-¿Cómo arrancó Glokal Group el nuevo año?

Arrancamos con muchos proyectos en marcha, a punto de abrirse o en construcción o asesorando a proyecto que vamos a manejar con alguna de nuestras compañías, con optimismo en la coyuntura y con nuestra mirada siempre en el mediano y largo plazo. Estamos terminando un hotel en Miami, con una inversión superior a los u$s 42 millones asociados al Grupo Wyndham, que vamos a operar con la marca Dolce a partir de 2026. Abrimos un hotel chiquito en Barelona con el que estamos muy entusiasmados porque es nuestro primer proyecto de gerenciamiento en Europa, y venimos apostando hace tres años a diversificar un poco el porfolio. Tenemos también muchos proyectos de consultoría en el exterior.

-¿Y en Argentina?

Estamos trabajando en un proyecto muy interesante de un apart hotel en Mendoza, para estadías cortas del tipo Arbnb. Comenzó la obra y la idea es abrirlo a 24 meses. Estamos vendiendo a unidades a inversores, que muestran mucho interés. En los últimos 2 meses, terminamos dos hoteles nuevos. Uno en Villa La Angostura -Hotel Puerto Manzano- que está a punto de abrir y la otra novedad importante es que acabamos de adquirir un hotel en Tigre, que tuvo una inversión de u$s 4 millones para comprar la propiedad y actualmente la estamos manejando con Adeesa en una reformulación del producto, pero ya está trabajando muy bien los fines de semana, con eventos. Hoy se llama Delta Eco Resort and Spa.

Glokal está terminando un hotel en Miami, con una inversión superior a los u$s 42 millones asociados al Grupo Wyndham

-El año pasado fue complejo para la economía, ¿Cómo los impactó?

Los primeros tres meses tuvimos una inercia muy fuerte de 2023, que había sido un año muy bueno a nivel comercial y ventas, donde mucha gente había anticipado consumo. Después hubo una crisis muy profunda de demanda, principalmente de consumidores nacionales y empresas, fruto de la recesión que tuvo la economía en esos meses, hasta octubre. A partir de allí, empezó a haber una recuperación.

-Costó pasar el invierno...

Fue un invierno bastante bravo. Tenemos mucho producto dedicado al invierno, sobre todo en la Patagonia Norte, tanto en Villa Pehuenia, como en San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche. Si bien no fue un año malo, no fue bueno. Hubo mucha menos demanda mientras subieron mucho los costos. A partir de octubre se empezó a ver una mejora en general, principalmente motorizado por las empresas que empezaron a hacer eventos, y ya noviembre y diciembre fueron muy buenos meses.

-¿Qué perspectiva tiene para este año?

Si bien no recuperaron los valores de años anteriores, se empezó a ver un crecimiento paulatino que todavía sigue y deja muy buen piso para que en este 2025 sean mejores. Lo peor ya pasó, que fue 2024. También cambió el negocio porque empezó a exigir resolver cuellos de botella, en diferentes aspectos. Tanto en la productividad de los emprendimientos, cambiaron las proporciones de los costos, cambió la proporción de lo que representa la inversión en recursos humanos respecto a la energía o el gas, y eso obligó de alguna manera a ponerse a tallar un poquito más en la productividad de las empresas. De hecho, nuestra empresa eficiencia sus clientes. Nosotros hemos performado mejor que la competencia el último año, fruto que tenemos economía de escala y que estamos con el ojo muy fino en la matriz de costos de los emprendimientos. Tuvimos crecimiento en volumen, cantidad de cuartos que vendemos, y ahora lo que nos queda es seguir creciendo con muchos proyectos en los cuales estamos involucrados.

-¿Tiene que ver con más previsibilidad?

Este año va a ser mejor, con posibilidades de planificar un poquito más las decisiones de inversión, márgenes de rentabilidad y también con una expectativa de que haya créditos que nos permita mejorar los hoteles, mejorar la escala y adquirir propiedades o involucrarnos en proyectos de inversión para seguir haciendo crecer el negocio

-¿Cuánto esperan crecer?

En cuanto cantidad de gente que contratamos vamos a crecer un 15% en hoteles y 10% en las empresas que prestan servicios a los hoteles. La facturación en dólares de los hoteles que nosotros manejamos va a crecer mucho en dólares, fruto del atraso cambiario.

-¿Se están recuperando las tarifas?

Se están recuperando las tarifas en dólares, por lo que por lo menos vamos a crecer en facturación un 30% en dólares respecto a al año pasado. Es porque la venta de los hoteles se está recuperando y a un mejor precio, además de que estamos incorporando más hoteles en nuestro Grupo. Todos los indicadores nos dan crecimiento y, obviamente, la realidad nos tiene que acompañar

¿Las señales macroeconómicas acompañan?

Si, principalmente la inversión de las empresas en la Argentina, sobre todo los proyectos grandes como la minería, la energía, el petróleo, el conocimiento y todo lo que está asociado a esos rubros va a derramar mucho dinero. Después, la mejora en el crédito para el consumo y la inversión, que va a movilizar mucho a nuestra industria, que al final es una prestadora de servicios de industrias más grandes. Créditos empezando por el consumidor, que hoy tiene una estabilidad para futuro respecto a lo que gana, lo que ahorra o los proyectos que quiere decidir. Hoy se puede meter en una cuota de 12 meses para pagar un viaje. Y por el lado de las empresas, al poder salir al mercado a financiarse con una tasa más baja como está ocurriendo ahora, toman decisiones respecto a proyectos que generan derivados en servicios. Es instantáneo.

Si una automotriz que está en Campana, donde nosotros tenemos un hotel, inicia un proyecto porque consiguió financiarse, nuestro hotel probablemente tiene un año y medio de buenos resultados, fruto que duermen 20 ejecutivos que vienen de otro país a quedarse para apoyar a ese proyecto.

Cuando el dueño de un hotel amplía la capacidad porque tiene crédito, que también en muchos casos son nuestros cliente, gana rentabilidad.

-¿El grupo va a aprovechar esta posibilidad?

Respecto a nuestra empresa, que estamos con proyectos siempre, nos permite también pensar en más negocios. Por ejemplo ahora en Villa La Angostura invertimos con un dueño de un hotel más de u$s 1 millón. Unos u$s 200.000 nos los financió un banco. Si nos prestara el millón, en vez de hacer un hotel puedo hacer cinco.

-¿Hubo proyectos que debieron dejarse de lado por falta de financiamiento en los últimos años?

Sí. Tenemos una lista de proyectos para intervenir y vamos haciéndolos hasta que se termina el dinero. Esa fuente de financiamiento se sustituyó durante mucho tiempo con inversores particulares que tomaron la decisión de poner acciones o equity de los proyectos. Algunos proyectos los pudimos impulsar gracias a eso. Pero claramente, el crédito es un gran dinamizador.

-¿Cuál es el plan del Grupo para el corto plazo?

Nuestro plan es tener una compañía de dos veces y medio el tamaño que tenemos en cinco años. Con crédito y estabilidad en la economía, quizás sea en tres años. Hoy somos una empresa de alrededor de u$s 20 millones. Para que pase a ser de más de u$s 50 millones, tenemos que tener 125 hoteles, algunos en Argentina, otros en Latinoamérica, otros Estados Unidos y en Europa. Hasta antes de la pandemia no estábamos en el exterior.

-¿Cuál es el secreto para haber llegado al exterior?

Lo importante es tener una pata local, socios locales, porque aunque el modelo puede ser el mismo, cambia la forma de fabricarlo. Igualmente, no estamos en una política de salir a conquistar el mundo porque sí, sino queremos estar bien conectados a la situación actual.

-¿Cómo es la rentabilidad local versus a la de otros países?

Son más rentables afuera porque tienen menos impuestos y tienen más bajo costo de financiamiento. Por supuesto, depende la escala. Argentina, con un hotel en la escala correcta, es también muy buen negocio, es muy rentable y tiene un muy buen repago de la inversión. Argentina es un mercado noble a nivel hotelería porque es un mercado que mantiene las tarifas en dólares.

-¿Tiene potencial todavía?

Hay lugares que están saturados de oferta y otros donde directamente no hay. Por ejemplo tenemos un hotel en Jujuy que administramos para una familia, que se llama Altos de la Viña , y los ratios del hotel, fruto de la minería, están funcionando al doble que el año pasado.

-¿Y en las otras provincias vinculadas a la minería?

En Catamarca hay sub oferta. De hecho, estamos estudiándolo. No en la ciudad sino en la zona de minería o turismo.

-¿Dónde más ve oportunidades?

En los últimos años, consecuencia de las crisis y al no haber acceso al crédito, muchos hoteles quedaron obsoletos. Entonces hay una oportunidad de mejorarlos. Y está lleno de esas oportunidades.

-¿Hay inversores extranjeros interesados?

Hay grupos que están posicionándose, comprando, alquilando o gerenciando activos, pero todavía no son tantos.

-¿Cómo los impacta la ola de desregulación?

Nos impacta positivamente porque hay más compañías volando a más lugares. Algo que incluso va a mejorar en cuanto vaya mejorando la demanda.

-¿Cuáles son sus dos proyectos clave en este momento?

Estamos en un proyecto de fabricar un hotel en el Cerro Catedral, con una inversión de alrededor de u$s 12 millones. Y el otro objetivo que tenemos es ampliar el refugio Knapp, con una inversión de u$s 2 millones que empezaríamos en octubre.