Neumáticos: habrá un tercer paro y el sindicato advierte que "no se puede jugar con fuego"

Este martes, volvió a fracasar la audiencia entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y las empresas Bridgestone, Pirelli y Fate, y el gremio convocó a un nuevo paro a realizarse en las tres fábricas de cubiertas del país desde las 11 de la mañana del viernes 3, hasta las 6 del sábado 4, sin presencia de operarios en planta .

Será el tercer paro total de actividades durante 24 horas desde que recrudeció el conflicto, hace dos semanas. Durante la tarde, en declaraciones a Radio Gráfica, Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, advirtió: "Hay que respetar al movimiento obrero: no se puede jugar con fuego".

El pago del 200% por las horas trabajadas en fin de semana es uno de los reclamos en los que el Sutna es intransigente

La puja entre el Sutna y las empresas es por la reapertura de la paritaria actual, que rige de julio del año pasado a junio del corriente. Pactada en 50%, el martes 17, cuando venció la conciliación obligatoria, el gremio rechazó la última oferta de las fábricas: 16 puntos por encima de ese aumento -un acumulado de 66%-, más el pago de un bono anual, con tope horario y sujeto a condiciones, entre ellas, de presentismo, para quienes trabajen en fines de semana .

El sindicato la rechazó. Considera que ese alza no es recomposición salarial, sino que apenas cubre la inflación acumulada en el período. También, es inflexible en relación al pago por fines de semana: exige el 200%, algo que las empresas no están dispuestas a ceder.

El conflicto enciende luces rojas en la industria automotriz. Bridgestone, Pirelli y Fate abastecen al 90% de los modelos de autos que se fabrican en el país, entre ellos, los modelos de mayor volumen de producción, ventas y exportaciones, como Fiat Cronos, Peugeot 208 y Toyota Hilux. Desde que estalló el conflicto, las terminales se manejan con sus stocks de seguridad, que no superan los 10 días en el mejor de los casos .

El primer paro fue el viernes 20. Hubo un segundo, que debía comenzar con el turno tarde del jueves 26 y finalizar con la conclusión del mismo turno, el viernes 27. Pero el inicio de la medida de fuerza se precipitó a la mañana del jueves, luego de que los representantes del Sutna -entre ellos, el propio Crespo- fueran impedidos de entrar a las plantas de Bridgestone y Pirelli. El gremio también denunció a las empresas de intentar frustrar el paro, con interpelaciones directas a sus empleados .

qué dice el acta

La tensión creciente llevó a Trabajo a anticipar al lunes de esta semana la audiencia que había fijado para el miércoles. Ayer, después de más siete horas, se pasó a un cuarto intermedio que se retomó hoy. A la tarde del lunes, hubo paralización de actividades en las tres empresas y los operarios sacaron el conflicto a la calle, con manifestaciones en los principales accesos cercanos a las plantas.

El acta de la audiencia del martes 31 de mayo refleja las posturas, hasta ahora, irreconciliables.

" La representación empresaria reitera todo lo dicho y la posición asumida en el presente expediente, reitera y ratifica la última propuesta realizada en la revisión salarial con fecha 17/05/22 ", se lee.

El lunes a la noche, los operarios de las tres fábricas sacaron el conflicto a la calle; los empleados de Pirelli marcharon al centro de Merlo

"La representación empresaria agrega que, sin perjuicio de los hechos acontecidos y protagonizados por el Sutna durante los últimos días en los tres establecimientos productivos, los cuales -entre otros- incluyeron paralizaciones intempestivas de actividades en distintos sectores de cada planta, asambleas permanentes de fábrica, así como el abandono abrupto de los puestos de trabajo y retiro del establecimiento por parte del personal jornalizado por horas, todo lo cual afecta el normal desarrollo de las actividades productivas y atenta contra la prosecusión del presente proceso de revisión salarial, la representación empresaria reitera lo que ya ha dicho en reiteradas oportunidades respecto a que se encuentra abierta al diálogo y a la búsqueda de consensos y acuerdos equilibrados, que permitan otorgarle un marco duradero de crecimiento sustentable a la actividad", añade.

Según el acta, el Sutna rechazó estas "falaces manifestaciones" (sic) y recordó que la negociación lleva 11 audiencias en el ámbito de Trabajo. " Ninguna propuesta realizada hasta la fecha implica una mejora, ni aun en una mínima expresión, sobre el atraso salarial ", expuso.

El martes, volvió a negar el argumento de las empresas para no aceptar un 200% por las horas extras: el incremento de sus costos de producción en, por lo menos, un 15%. "No es que no tengan los ingresos para hacerlo: es que no quieren hacerlo", subrayó. Insistió con que el costo de la mano de obra por cubierta es de $ 1000, menos del 2% del precio de venta al público, en un contexto de "enormes ganancias de las empresas" (sic).

"Por supuesto que se rechaza el bono anual que la patronal pretende intercambiar, por el sentido reclamo de las horas al 200% para los fines de semana, el cual solo contiene características de un paliativo, dinero por única vez, espejos de colores, cuya promoción en las carteleras de las plantas y aplicaciones móviles, además de ser ilícita es un insulto a la inteligencia de los trabajadores", manifestó.



Replicó las acusaciones y contraatacó con denuncias de "prácticas desleales". Mencionó: " la ilícita prohibición de ingreso de los delegados, miembros de seccional y directiva a las fábricas, hechos que han provocado manifestaciones de todo el movimiento obrero y sus máximas representaciones, y el intento ilegal por parte de las patronales de negociar paritariamente de forma directa con los trabajadores en vez de con el sindicato (con los riesgos que tal accionar puede conllevar), y el claro atropello a todo el movimiento obrero que este hecho representa ".

Sin horizonte de solución visible, Trabajo fijó una nueva audiencia para el jueves 2, a las 13 horas.