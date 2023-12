Mineras esperan baja en retenciones y mayor previsibilidad para invertir u$s 19.000 millones en proyectos de cobre

Además del litio, el oro y la plata, la Argentina cuenta con un gran potencial para la producción de cobre, que con un desarrollo aún incipiente ya tiene siete proyectos listos para operar. Según quedó reflejado en el Mining Meeting, organizado por El Cronista y la revista Apertura, entre estos minerales hay inversiones a la espera de mejores condiciones, tanto macroeconómicas, como políticas y regulatorias, para finalmente apostar por el país.

"En la Argentina hay siete proyectos de cobre de gran envergadura. Cinco de ellos están en un estado de maduración tal, que podrían empezar a construirse, y, posteriormente, a trabajar. Si se tienen en cuenta los cinco proyectos, la inversión ronda los u$s 19.000 millones", reveló en el evento Alejandra Cardona, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Alejandra Cardona, directora ejecutiva de CAEM

De esta manera, sostuvo que, "estos proyectos están esperando que se reacomoden algunas condiciones en el país para tomar la decisión de avanzar con la inversión".

En cuanto a las demandas del sector, la funcionaria develó: "Reclaman que se rescate el espíritu de la ley de inversiones mineras, cuya función principal era convertir a la argentina en un escenario atractivo para las inversiones". A su vez, precisó que, otra de las solicitudes es la "reducción gradual de los derechos de exportación".

Por su parte, Agustín Von Grolman, gerente de minería del Banco Macro, sostuvo: "Tenemos abundancia de litio y cobre. Eso generó un proceso de inversión y crecimiento en el norte que esperamos que empiece a traccionar a las provincias de Cuyo, donde se encuentran los yacimientos de cobre".

"Hace tres años que empezamos a trabajar en un proceso de aprendizaje organizacional. Desarrollamos equipos especializados para atender a todos los segmentos de este sector, que van desde las grandes mineras, hasta los pequeños proveedores, así como también los emprendedores comunitarios que también participan de este desarrollo", aseguró.

Aun cuando todas las miradas están puestas hoy en el litio y el cobre, el 80% de las exportaciones argentinas siguen siendo de oro y plata. Allí, uno de los grandes referentes es, por más de tres décadas, Barrick.

Esta compañía global, líder de oro y cobre con presencia en más de 18 países en distintos continentes, tiene en la Argentina su principal activo en Veladero. Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Relaciones Gubernamentales de la empresa destacó que el proyecto representa, aproximadamente, el 60% de las exportaciones de la provincia de San Juan.