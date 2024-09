Mindlin no duda: cuál es el mayor desafío del sector eléctrico y qué hay que hacer para superarlo

El 16 de diciembre, Bahía Blanca vivió la peor tragedia climática de su historia. Un temporal se cobró 13 vidas y dejó innumerables estragos en la ciudad.

El martes pasado, 10 meses y un día después, Marcelo Mindlin estuvo en la sede de Estudiantes, uno de los tres clubes -los otros son Tiro Federal y Bahiense del Norte- en cuya reconstrucción colabora Pampa Energía. El grupo también donó 26.500 kilogramos de alimentos y productos de primera necesidad, y amplió a $ 1500 millones su presupuesto de inversión social en la zona, que incluye un programa de becas educativas.

Como definió el intendente, Federico Susbielles, " el viento es parte de Bahía Blanca ". Y es el viento, que tanto quitó, el que también da. Mindlin inauguró ese día el Parque Eólico Pampa Energía VI. Es el quinto proyecto renovable que el grupo energético, mayor generador de electricidad del país, desarrolló en esos pagos.

" Cuando hay políticas de Estado que se respetan a lo largo del tiempo, que se mantienen independientemente del color político, el sector privado, claramente, está. Invierte. Y lo hace en cosas que producen cambios profundos en la economía ", afirma el empresario. Dialoga con la prensa minutos después del evento, en el reservado de una carpa cuya estructura resiste la fuerza de Eolos. La lona blanca no evita que la tierra entre y se acumule en el interior. Por ejemplo, el sillón donde él está sentado.

El "PEPE VI" -"No fuimos muy creativos con los nombres", confesó un ejecutivo de Pampa- tiene 31 aerogeneradores, que suman una capacidad de 140 megawatts (Mw). Fue una inversión de u$s 260 millones. Al grupo, le permitió consolidar una capacidad total de generación de 5472 Mw entre sus centrales térmicas, hidroeléctricas y parques renovables. " Desde 2018, hemos invertido u$s 830 millones en energía renovable ", había precisado Mindlin durante el acto.

" El fin de semana, del total de consumo eléctrico total del país, el 43% se abasteció con generación renovable ", agregó, en alusión a la demanda del sábado 14 y el domingo 15 de septiembre. " Si sorteamos el cuello de botella de la infraestructura, podemos aportar más ", aseguró en su discurso.

-El PEPE VI se anunció en febrero de 2023. En ese momento, fue por u$s 500 millones. ¿Qué falta y de qué depende para completar la inversión?

-El proyecto prevé otra etapa de 31 aerogeneradores. Como el mercado al que le vendemos esta energía es libre (N.d.R.: el MateR, mercado a término de energías renovables), la demanda industrial también es libre. Tiene sus tiempos para ir absorbiendo esa nueva energía. Hay que darle tiempo para ir construyendo esa nueva demanda que justifique la siguiente etapa.

Lo positivo es que, en nuestros parques en Bahía Blanca, teníamos saturada la evacuación de energía. Encontramos la solución a través de la línea directa de 500 kilowatts (kw) que hicimos con este parque. Con eso, logramos sortear esa restricción. Esa línea privada, de 9 kilómetros, nos permitirá evacuar también la segunda parte cuando la hagamos.

-¿En cuánto tiempo podrá ser eso?

-Está todo armado para hacerlo. De nuevo: necesitamos que la demanda industrial absorba esa mayor generación de energía. En menos de un año y medio, o dos años, estamos empezando con la segunda etapa.

-Días atrás, el Secretario Coordinador de Enegía y Minería, Daniel González, anticipó que sería un "verano complicado" en materia eléctrica, tanto en transmisión y distribución como en generación. Pampa tiene generadoras y además participa en Transner. ¿Lo ve así?

-El gran desafío del sector eléctrico es la infraestructura. Particularmente, en la transmisión, en las estaciones de transformación que entran a la ciudad de Buenos Aires. En 2005, cuando entramos a Edenor (N.d.R.: Pampa la vendió en 2020), nos explicaban que las tres estaciones de entrada a Buenos Aires estaban saturadas. Pasaron 20 años y no hemos logrado hacer, como país, una cuarta estación. El desafío es hacer una nueva línea de alta tensión, de 500 Kw, que conecte esta zona (por Bahía Blanca) y la Patagonia, y la estación de transformación, para que la electricidad nueva entre a la ciudad de Buenos Aires.

Inversión-"ista"

Durante la ceremonia, Mindlin se paró frente al atril. Sacó los lentes del bolsillo interno de su saco y dijo, sonriente: " Iba a improvisar. Pero, como nuestro Presidente lee, voy a leer también ". Un gesto de simpatía hacia Javier Milei que, en otro caso, hubiese sido tomado simplemente como lo que fue: una humorada. Pero Mindlin siempre está sometido a la doble lectura.

" No me enojo. Me causa gracia ", le respondió a este cronista en una entrevista que le hizo hace algunos años, cuando le etiquetaban el "ismo" del gobierno de ese momento. " La gente cree que, porque hay un gobierno, un presidente que gusta o no, uno cerrará la fábrica. Asume equis, no me gusta; entonces, cierro y dejo de ser empresario por cuatro años. Esa frase no tiene sentido ", respondió entonces.

" Yo invertí cuando estaba Menem. Invertí cuando estaba De la Rúa. Invertí cuando estaba Kirchner. Invierto ahora, que está Macri. Y lo haré mañana, cuando esté otro presidente. Porque soy empresario. A mí, me gusta que me juzguen si invierto, creo empleo y genero valor. Así se mide a un empresario ", completaba, en aquel diálogo publicado en la revista Apertura a mediados de 2017. En tal sentido, todavía faltaban las fotos con Alberto Fernández: las inauguraciones de la ampliación de Genelba (junio de 2020) y central Barragán (enero 2023).

La hubo también con Milei hace un mes, cuando el Presidente visitó Vaca Muerta. Aunque no el más expresivo, Mindlin fue uno de los popes energéticos -prácticamente, estaban todos los CEOs del sector- que se sacó la selfie con el pulgar en alto.

Pampa es uno de los principales productores de gas de Vaca Muerta. Entre abril y junio, generó un promedio de 14,5 millones de metros cúbicos diarios (m3/d), con picos por encima de los 16 millones. Sacde, su constructora, participó en el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). Transportadora Gas del Sur (tgs), en cuya controlante tiene el 50%, elaboró una iniciativa privada, de u$s 700 millones para ampliar la capacidad de ese caño. Y, en petróleo, compró un 10% en el Oleoducto Vaca Muerta Sur, que lidera YPF, y anunció, en el acto de Bahía Blanca, un desembolso de u$s 1200 millones en los próximos tres años llevar de 5000 a 50.000 -es decir, 10 veces- su producción de crudo. " Como empresarios, estamos muy contentos en seguir invirtiendo. Estamos cumpliendo nuestro rol ", se refiere al único "ismo" que acepta: el de la inversión.

-¿Qué análisis hace del Gobierno de Javier Milei?

-Lo que dije en mi discurso: hay una política económica de reducir el gasto público y eliminar el déficit fiscal. Eso genera un sacrificio en la población, especialmente, en los segmentos más vulnerables. Pero veo las encuestas y, también, entiendo que hay un apoyo a eso. Como empresarios, nosotros tenemos la obligación, el deber, de invertir, de acelerar las inversiones, para generar empleo y actividad.

-¿Considera que todas las empresas lo ven así?

-Nosotros estamos invirtiendo. Las demás empresas verán cómo lo están haciendo. Lo que veo es que Vaca Muerta es un boom. Todas las empresas del sector están invirtiendo. El sector privado está haciendo dos oleoductos, el Vaca Muerta Sur y su conexión a Punta Colorada, para duplicar las exportaciones de petróleo. Tgs tiene su iniciativa de u$s 700 millones para ampliar el gasoducto...

-¿El cepo no está restringiendo esa inversión?

-El cepo es más un problema para las empresas extranjeras que para las argentinas. Nosotros hemos invertido durante 20 años. Con cepo y sin cepo. No tengo una casa matriz que me pide dividendos en dólares. Sí reconozco que la eliminación del cepo es muy importante. Permitirá que las inversiones extranjeras sean mayores que las actuales.

-¿El RIGI solo no alcanza?

-Yo puedo decir nada más que lo que pasa en el sector energético. Hay inversión. Todos los productores de petróleo y gas están invirtiendo en pozos y participando en la infraestructura que permita evacuarlos. El RIGI acelera. El RIGI es un factor que va a dinamizar y acelerar las inversiones. Pero se están viendo ya proyectos. Ninguna empresa está parando sus planes de inversión para ver la reglamentación. La Ley Bases es muy importante. Veo las inversiones muy claramente en el sector energético.

-En calls recientes con inversores, Pampa dijo que dejaba el proyecto modular de GNL que tenían tgs y Excelerate y que analizaba sumarse a otros ya en marcha, como el de YPF o el de PAE y Golar.

-Nos dimos cuenta de que los proyectos modulares pequeños son muy caros e ineficientes. Vamos a analizar si nos sumamos a otros proyectos más grandes de licuefacción. Miramos todas las opciones.

-¿Qué expectativas tiene usted con el Gobierno?

-La expectativa en el sector es que la intervención estatal baje y nos deje el camino libre. Cosa que está pasando. Por ejemplo, con nuestra iniciativa privada (N.d.R.: el proyecto de tgs). Podemos dar el puntapié inicial. Necesitamos que el Gobierno levante ese guante y haga la licitación que permita realizarlo. Son u$s 700 millones para aumentar la capacidad de transporte de Neuquén en 14 millones, 15 millones de m3 por día.

-¿Y fuera del sector energético?

-En la presentación del Presupuesto, el Presidente tuvo conceptos muy sólidos de equilibrio fiscal. A ultranza. Creo que eso generará una caída del riesgo país y más facilidad para obtener financiamiento. En algún momento, el país deberá emitir deuda soberana para pagar los vencimientos de capital. Si bien están cubiertas las necesidades para 2025, en algún momento de 2026, tendrá que salir al mercado de crédito internacional. Pero Pampa colocó recientemente un bono a 2031 al 8,25%. Tgs, al 8,75%. ¿Qué significa esto? Que el sector privado ya está teniendo acceso. Marca que uno, si tiene trayectoria y crédito, puede acceder al mercado de capitales y financiar estas inversiones.

Milei y Mindlin; para el presidente de Pampa Energía, la expectativa del sector energético es que la intervención estatal baje y le deje el camino libre a los privados. "Ya está ocurriendo", dice.

-Este año, Pampa incluyó la minería entre sus actividades de exploración y producción. ¿Qué busca?

-Tenemos un yacimiento de cobre en Mendoza. Súper preliminar. Recién empezamos a explorar. Está en una etapa muy, muy exploratoria.