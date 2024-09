Mindlin inauguró parque eólico con elogios a Milei y u$s 1200 M para su otra gran apuesta de Vaca Muerta

Al margen de las complicaciones operativas que implicó, el clima se recibió como una bendición en la mañana de este martes. ¿Qué mejor augurio para la inauguración de un parque eólico que fuertes y persistentes vientos, de esos que levantan nubes de tierra que atizan la cara?

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, cortó cintas del Parque Eólico Pampa Energía VI ("PEPE VI"), en el que ya desembolsó u$s 260 millones de los u$s 500 millones que totalizará el proyecto. Pero el empresario, titular del principal generador eléctrico de la Argentina, lo hizo con otro anuncio: fuerte player de gas en Vaca Muerta, invertirá u$s 1200 millones en los próximos tres años para llevar su producción de petróleo a 50.000 barriles diarios . Es decir, multiplicar por 10 su nivel actual, en torno a los 5000 barriles.

"Con la compra del 50% que nos faltaba en (él área) Rincón de Aranda, tenemos un plan de capex de u$s 1200 millones para llevar la producción de petróleo a 50.000 barriles diarios en tres años", dijo durante su discurso, en alusión a la participación que le compró el año pasado a la francesa TotalEnergies.

Así como proyecta ese salto en petróleo, Mindlin también confía en dar otro salto en gas, fluido del que produjo un promedio de 14,5 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) en el segundo trimestre de 2024, gracias al proyecto privado de ampliación de la capacidad de transporte en 15 millones de m3/d del Gasoducto Néstor Kirchner, inversión de u$s 700 millones que presentó tgs, en la que Pampa tiene el 50 por ciento.

"La expectativa en el sector energético es que la intervención estatal baje y nos deje el camino libre a los privados, cosa que está pasando. Con la iniciativa privada de tgs, podemos dar el puntapié inicial. Ahora, necesitamos que el Gobierno levante ese guante y haga la licitación", sostuvo Mindlin en diálogo con la prensa, después del acto.

Durante el evento, en el que participó el Secretario Coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, había dicho "estamos para hacerlo" en relación a este proyecto, que generará un ahorro de u$s 700 millones en importaciones al país para 2026 y que, una vez presentado, necesita, regulatoriamente, que el Estado nacional habrá una licitación para descartar que existan otros oferentes.

"Yo puedo hablar de lo que pasa en el sector energético. Hay inversión. Todos los productores de petróleo y gas están invirtiendo en pozos y participando en la infraestructura que permita evacuarlo. El RIGI acelera. El RIGI es un factor que va a dinamizar y acelerar las inversiones. Se está viendo en todos estos proyectos", señaló.

"Ninguna empresa está parando sus planes de inversión para ver la reglamentación. Ya, la Ley Bases es muy importante. Lo veo muy claramente en el sector energético", agregó

No fue su único elogio al gobierno de Javier Milei. "Hay una política económica de reducir el gasto público y de eliminar el déficit fiscal. Eso genera un sacrificio en la población, especialmente, en los sectores más vulnerables. Pero veo las encuestas y también entiendo que hay un apoyo a eso. Como empresario, nosotros tenemos la obligación, el deber, de invertir para generar empleo y actividad", declaró.

En tal sentido, se refirió al levantamiento del cepo, el principal reclamo hoy de muchas empresas. "El cepo es más un problema para las empresas extranjeras que para las argentinas. Nosotros hemos invertido, en 20 años, con cepo y sin cepo. No tengo una casa matriz que me pida dividendos en dólares. Pero la eliminación del cepo es muy importante. Permitirá que las inversiones de empresas extranjeras sean mayores que sean mayores que las actuales", observó.

Pampa se aseguró un 10% -y una silla en el directorio- en el Oleoducto Vaca Muerta Sur, que encabeza YPF. Y, también, analiza ingresar en el proyecto de GNL de la energética nacional con la malaya Petronas , tras haber descartado una iniciativa modular propia que tgs tenía con Excelerate.

"Nos dimos cuenta de que los proyectos modulares pequeños son muy caros e ineficientes. Vamos a analizar si nos sumamos a otros proyectos más grandes de licuefacción. Miramos todas las opciones", dijo, abriendo el juego tanto a YPF-Petronas como al emprendimiento conjunto entre PAE y la noruega Golar.

Por lo pronto, Pampa, principal generador eléctrico de la Argentina, con una potencia consolidada de 5472 megawatts, puso en funcionamiento el PEPE VI, sexto parque renovable que desarrolla aunque el quinto que operará en estos días, ya que cedió a TotalEnergies el primero que hizo, el parque Cebreiro, también, en Bahia Blanca, en el canje de activos del año pasado.

El nuevo complejo tiene 31 aerogeneradores Vestas, una capacidad de generación de 140 Mw y el primero con una conexión directa de alta tensión de de 500 Kw. Su energía ya está vendida a Coca-Cola, Pirelli, CAT, Cargill, Durlock, Mastellone, PepsiCo y Whirlpool, entre otras .

Desde 2018, Pampa invirtió u$s 830 millones en proyectos renovables. "Cuando hay políticas de Estado que se respetan a lo largo del tiempo y se mantienen independientemente del color político, el sector privado claramente está, invierte y en proyectos como este, que producen cambios profundos en la economía", ponderó.

Mindlin había anunciado el PEPE VI en febrero de 2023. En ese momento, dijo que sería un proyecto total de u$s 500 millones. "Tenemos prevista otra etapa de 31 generadores. Como es un mercado libre, la demanda industrial tiene sus tiempos para ir absorbiendo esa nueva energía. Hay que darle tiempo para ir construyendo esa nueva etapa", explicó.

"La línea que construimos nos permitirá evacuar esa segunda etapa. Está todo armado para hacerlo. Necesitamos que la demanda industrial absorba esa mayor demanda de energía", añadió. Prevé que ese plazo sea dentro de un año y medio a dos. "En menos de eso, estamos empezando la segunda etapa", anticipó.