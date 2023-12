Marcas de consumo y belleza se preparan para el 'efecto Cenicienta': qué piden para crecer en el país

Las marcas de consumo y belleza esperan un 'efecto Cenicienta' en 2024, un año que se perfila complejo y en el que, en consecuencia, la demanda en categorías asociadas al bienestar podría caer. No obstante, las empresas aseguran que se prepararon y llegarán 'blindadas', así como también confían en el potencial del mercado en el mediano y largo plazo, y prevén ampliar sus negocios con más inversiones y lanzamientos. Para eso, piden reglas claras y previsibilidad. Así lo expresaron en el evento desarrollado este martes 'Encuentro de los Líderes', organizado por El Cronista y Apertura.

"El primer semestre, que parece va a ser complicado, marcará un reto. En 2024, cumpliremos 30 años en la Argentina. Pasamos distintos desafíos. En 2023, fue el contexto inflacionario. En 2024, ojalá podamos mirar lo que están haciendo otros para ofrecer una mejor experiencia al cliente. Esperamos centrarnos en las innovaciones que vamos a traer, para jugar distinto en los diferentes segmentos, sin pensar en si tenemos o no un insumo. Espero reglas claras y previsibilidad", destacó Verónica Marcelo, gerente general de Natura.

"Todo parece indicar que se podría complicar en los primeros seis meses, por lo que se daría el 'efecto Cenicienta', con su transformación en calabaza. Nos venimos preparando, blindando las marcas. No dejar de invertir es clave para salir fortalecido. Parece cliché, pero ya pasó: 2018 y 2019 fueron malos, pero luego vinieron los mejores años de Branca. Me gusta evocar la frase de un golfista famoso: 'Cuanto más practico, más suerte tengo'. A mí, me gusta decir que 'cuanto más me anticipo, más suerte tengo'. El plan es sostener las inversiones y el volumen que alcanzamos. El país tiene recursos que si se aprovechan bien, hay oportunidad para salir adelante", analizó Rafael de Gamboa, gerente general de Cono Sur de Fernet Branca.

En tanto, Jean-Noël Divet, presidente y director general de L'Oréal Group Argentina, aseguró que "este fue un año diferente" porque la compañía festejó los 60 años de presencia en el país. "Cualquier organización como la nuestra necesita un cuadro de referencia visible y proyección para planificar para así poner los productos al alcance de los consumidores, organizar la producción y realizar inversiones", enfatizó.

Verónica Marcelo, gerente general de Natura.

Con el cambio de gobierno y de cara a 2024, los ejecutivos esperan que se eliminen las restricciones para importar, un paso fundamental para seguir creciendo. "Como empresa brasileña, tenemos un fuerte compromiso con Amazonía y su comunidad. El 56% de nuestra facturación viene de la producción local, pero hay materia prima que debemos importar. El mix entre fabricación nacional e insumos que provengan del exterior es la lógica que deberíamos seguir. Y en ese rumbo vamos", explicó Marcelo.

"El 30% de los insumos con los que fabricamos el fernet son importados. No tuvimos tantos problemas para importar, tuvimos un poco más de suerte que otras empresas. Pero es una logística compleja, importamos raíces, cortezas y flores de cuatro continentes para macerar el producto", detalló de Gamboa el caso de Branca.

Rafael de Gamboa, gerente general de Cono Sur de Fernet Branca.

Por su parte, Divet afirmó que L'Oréal empezó hace años el proceso de nacionalización de insumos. "El 70% del volumen que comercializamos es de producción nacional con integración de la materia prima. Hay líneas de productos que por la limitada demanda no se justifica importar como las aguas termales de Roche y Vichy. Hacerlo sería una aberración. Con el programa 'L'Oréal por el planeta' buscamos ser responsables con el uso de los recursos y las comunidades con las que trabajamos, especialmente mujeres en situación de vulnerabilidad", explicó.

Pese a la complejidad que planteó 2023, el balance es positivo para las tres compañías, teniendo en cuenta el viento de cola que arrastran desde la pandemia . "Fue un año muy movido, pero lo cerramos muy bien, con adaptabilidad a los desafíos que enfrentamos, como la inflación y la disponibilidad limitada de insumos. Pese a ello, seguimos haciendo inversiones. Por ejemplo, ampliamos la línea de picking", señaló Marcelo.

Jean-Noël Divet, presidente y director general de L'Oréal Group.

"Nosotros también cerramos un 2023 bueno pese al contexto complicado con los insumos. En realidad, tras el Covid-19 tuvimos tres años buenos con el viento de cola que dejó la pandemia, que significó un cambio de comportamiento en las categorías relacionadas al disfrute y el placer. La pregunta es por cuánto tiempo durará este viento de cola, que se explica porque la gente decidió vivir la vida a pleno, tomando conciencia de que es finita", afirmó de Gamboa, y agregó que Branca lanzó recientemente un vodka y un gin nuevos: "Tenemos un departamento de business inteligence para evaluar oportunidades a nivel geográfico, canal y portafolio".



Por último, Divet mencionó que en 2023 "L'Oréal tuvo que ser, como todas las empresas, flexibles para encontrar el camino en un mercado volátil y un cuadro de operación complejo". "Nos hizo desarrollar la capacidad de adaptación. Sin embargo, logramos atender a los argentinos, nuestra misión. Lo conseguimos contribuyendo a la economía", concluyó.