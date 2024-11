Cierra la avícola más grande de la Patagonia

Elepeve, la empresa avícola más grande de la Patagonia que funcionaba en la localidad rionegrina de Allen, finalmente bajó las persianas de su negocio. "Los números no daban", dijo uno de los propietarios de la compañía.

Sucede que, como consecuencia de la gripe aviar que se desató el año pasado en la Argentina y que aparejó como resultado una caída del 29% de las exportaciones de carne para el sector, la empresa no logró levantar la cabeza. En aquel entonces, Elepeve se vio obligada a sacrificar 200.000 gallinas, en función de los protocolos sanitarios dispuestos por Senasa.

La empresa que en algún momento llegó a producir un millón de huevos por semana, y que, durante décadas lideró en toda la Patagonia el mercado de la producción y venta de huevos -llegaba con sus productos frescos hasta Ushuaia-, despidió a todos sus empleados (20) y acordó con ellos la mayoría de las indemnizaciones pertinentes.

La crisis de la compañía inició el año pasado, como consecuencia de la gripe aviar. En ese entonces, la empresa rionegrina fundada en 1974 debió cesantear a la mitad de su plantilla para poder afrontar las deudas causadas por la crisis sanitaria.

"No fue posible superar las deudas existentes ni asumir nuevos créditos", dijo Pablo Romero, hijo del fundador de la avícola . Todos los procesos de la planta de la firma rionegrina estaban automatizados con máquinas extranjeras y la planta era 100% autosustentable energéticamente ya que contaba con un parque solar propio.

En un intento de salvar el negocio, la compañía empezó a comprar huevos a terceros para empaquetarlos en su propia planta. No obstante, el flujo de caja de Elepeve no sólo no se recuperó, sino que, empeoró a causa de una inversión en maquinaria que se había realizado.

"Deberíamos haber cerrado en junio porque los números ya no daban y aguantamos hasta ahora. Por decir un número, comprábamos el huevo a 20 y lo vendíamos a 18", precisó Romero.

A pesar de que esta historia terminó con el peor final, fueron varias las granjas afectadas por la crisis que generó la gripe aviar. En este sentido, el sector exige políticas de estado claras para iniciar una reactivación, algo indispensable para una industria muy golpeada como la avícola.

"Para nosotros esto no termina acá. Nos quedan muchísimas deudas que pagar de AFIP, créditos, proveedores. Es muy triste todo. Tenemos la mejor predisposición para llegar a un acuerdo con todo el personal, inclusive algunos ya han conseguido trabajo en otras empresas que tenían relación con nosotros y los recomendamos", finalizó.