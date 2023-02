¿Llegó al piso?: el precio de las propiedades caen por cuarto mes consecutivo

Los precios de venta en la Ciudad de Buenos Aires disminuyeron un 0,3% en enero y el valor del metro cuadrado se ubica en u$s 2193. Este es el cuarto mes que se registra una desaceleración en la caída, desde que, en octubre de 2022 los precios tienden a estabilizarse, según reveló un informe elaborado por Zonaprop.

El valor de un monoambiente es de u$s 95.266. Por otro lado, un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de u$s 114.863. Un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 161.607.

El volumen de departamentos retasados a la baja en enero es del 25%, 9 puntos porcentuales por debajo del máximo de octubre de 2021. Además, el descuento promedio efectuado se ubica en 7,9%.

Por otro lado, el año comienza con el costo de construcción medido en dólares en disminución (7,1%). Es decir, construir hoy cuesta un 37% menos que en abril de 2018 y un 23% por debajo del promedio de 2012-2022.

El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero (u$s 5599 por m2), Palermo (u$s 2925 por m2) y Belgrano (u$s 2737 por m2). Los barrios más económicos en la ciudad son Lugano (u$s 1016 por m2), Nueva Pompeya (u$s 1400 por m2) y La Boca (u$s 1484 m2).

Asimismo, el corredor norte de la ciudad y y el macrocentro son las zonas que registraron mayor resiliencia en los precios. En tanto, en la zona sur se encontraron las mayores bajas de precio interanuales.

¿Cuánto cuesta alquilar en CABA?

En enero el incremento en los alquileres fue del 6,8%. La variación de precio registrada en los últimos 12 meses es del 104%, es la máxima desde el inicio del Index Zonaprop (2012).

El valor de alquiler de un monoambiente en CABA es de $ 82.437 por mes, un departamento de dos ambientes cuesta $ 99.290 por mes y una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 133.558 por mes.

Actualmente, Puerto Madero se posiciona como el barrio más caro en la Ciudad de Buenos Aires con un precio medio de $ 208.625 por mes. Le siguen Palermo y Núñez con $ 120.464 y 111.960 mensuales, respectivamente. En la zona media se encuentran Santa Rita ($ 95.639), Caballito ($ 95.047) y Villa Gral Mitre ($ 92.646). Los barrios más económicos para alquilar son Floresta ($ 77.204), Liniers ($ 77.342) y San Telmo ($ 79.036).

La relación alquiler/precio desciende levemente y se ubica en 4,12% anual. Es decir, se necesitan 24,3 años de alquiler para recuperar la inversión inicial. Este valor se encuentra un 23% por debajo de lo requerido un año atrás.

La Boca y Constitución son los mejores barrios para los inversores que buscan renta ya que tienen un retorno promedio de 5,4% y 5,3% anual, respectivamente. Por el contrario, San Telmo y Puerto Madero son los que menor rentabilidad generan (3,4%).