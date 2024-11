Llegaron a la Argentina las esponjas virales de Estados Unidos, pero 400% más caras

Las esponjas sonrientes llegaron a la Argentina. De la mano de Park Design, un importador local, la firma de esponjas y productos de limpieza estadounidense Scrub Daddy aterrizó en el país hace menos de dos semanas y el furor de los clientes fue tal, que agotaron el stock de algunos productos.

Si bien la marca tiene varias líneas de productos a nivel mundial, sólo llegaron al país algunos modelos de las reconocidas esponjas , que tienen un valor de $ 7500. Si se compara con el valor de una esponja tradicional -ronda los $1500- salen un 400% más.

Además, si se compara con el precio internacional del mismo producto (u$s 4), la diferencia respecto al valor del producto en la Argentina es de casi u$s 3.

"Arrancamos con productos más accesibles. Queremos que cualquier persona pueda comprarlos", indicó Carolina Jordana, CEO de Park Desing. En este sentido, explicó que el grupo intentará competir con los productos que se venden en el mercado interno desde la calidad. "El objetivo es que la elijan por conveniencia, porque el precio es mucho más alto", expuso.

La diferenciación de este producto, según la empresaria, es su practicidad y limpieza. Es que son esponjas anti-rayaduras, especial para objetos más delicados, a la vez que también seguras también para superficies antiadherentes.

Además, las esponjas Scrub Daddy cambian de textura según la temperatura del agua: es firme y rígida en contacto con líquidos fríos, pero también suave, comprimible y absorbente con agua tibia, lo que le permite actuar como una esponja convencional.

Aunque ya están a la venta en el canal online -Scrub Daddy tiene una página oficial para la Argentina-, también estarán presentes en supermercados y comercios minoristas. Una de las grandes cadenas que ya cerró un contrato con el grupo local para comercializar las esponjas es la francesa Carrefour.

"No le vamos a decir que no a nadie que nos quiera venir a comprar. no es una marca exclusiva y no apuntamos a un target específico", develó Jordana.

Las esponjas sonrientes se importan directamente desde la planta que la firma fundada por Aaron Krause en 2012 tiene en Vietnam. La marca también cuenta con otra fábrica en los Estados Unidos, pero sólo produce para el mercado interno americano, mientras que, los productos llegan al resto de los países directamente desde el continente asiático.

Park Design tiene, además, la representación en la Argentina de varias marcas extranjeras de bazar y limpieza. Entre ellas, la italiana Casabella, la suiza Zyliss y la inglesa Cole&Mason. Desde su centro logístico ubicado en la localidad de City Bell, la pyme que cuenta con 15 empleados envía y distribuye los productos en comercios mayoristas y minoristas.

Scrub Daddy fue originalmente diseñada para la industria automotriz. Sin embargo, Krause descubrió que su esponja, fabricada con un polímero especial, era perfecta para tareas de limpieza doméstica, ya que tenía la capacidad de adaptarse a la temperatura del agua.