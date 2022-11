Líderes empresarios, entre la visión estratégica y una coyuntura difícil

Las perspectivas empresarias estratégicas fueron el tópico del panel que tuvo como protagonistas a Gabriel Bussola, presidente de Libra Seguros; Marcela Romero, gerente general de Electrolux y Gafa, María Eugenia Tibessio, presidente de Dupont Argentina, y Diego Sobrini, presidente de Galeno ART y Galeno Seguros.

Sobrini repasó las dificultades que tiene el mercado asegurador en la Argentina. "Es muy complicado, el mercado de seguros necesita estabilidad. Hay grandes números, están los actuarios, hay estadísticas. Todo eso con un nivel de inflación al que estamos acostumbrados. Pero con un 10% más o menos se lleva, con un 30% más o menos, pero con el 100% es bastante complicado".

"En nuestra industria el tema precios es un problema grande porque tenemos precios regulados. Es el mayor problema porque es una industria dólar dependiente, donde la inflación sectorial siempre es mayor a la que mide el Indec, donde siempre estamos dando más de lo que tendríamos que dar y no poder trasladar todo eso al precio limita muchísimo porque somos empresas de capital intensivo. Entonces es un condicionante importante", señaló.

Bussola aportó que el contexto inflacionario es "complejo tanto para el largo como para el día a día. Como empresarios tenemos la responsabilidad de estar atentos y tomar decisiones en un país que no te da previsibilidad".

Sobre la necesidad de contar con talento en las empresas, planteó que "es un punto clave. El crecimiento se consigue con equipos. Yo no creo que no hay ningún Superman. La pandemia aceleró un montón de situaciones. No creo que las personas estén buscando sólo una cuestión económica, sino que hay un placer a lo que se hace, un placer a los espacios laborales".

Tibessio se puso el énfasis en el trabajo con el contexto. "Hace más de 85 años que Dupont está en el país y enfrentó distintos tipos de crisis. Y lo que nos toca a los líderes es planificar aún en la incertidumbre y lo vamos monitoreando de manera que se logren los objetivos".

Señaló también que ese liderazgo debe ser transaccional, que transformen a las personas. "Necesitamos líderes que saquen lo mejor a las personas que tenemos. Que tengamos la habilidad y la capacidad para elegir personas en nuestros equipos que sean hasta mejores que nosotros, que tengan capacidades que nosotros no tenemos porque en un mundo global, un líder no tiene la necesidad de saber todo. Debe tener la habilidad de sacar lo mejor del otro para lograr los resultados. A mi me encanta elegir a alguien que tenga algo que yo no tengo".

"La pandemia nos ayudó mucho a los líderes a meternos en las casas, a entender que les pasa, a escucharlos no solamente desde el punto de vista laboral, sino realmente con sus problemas. Desde el momento en que la empresa se mete en la casa, hace que vos también tengas que cumplir un rol totalmente distinto", concluyó.

Romero destacó, por su parte, "la resiliencia que tiene el equipo de profesionales de nuestras empresas, y estoy segura que son la clave del éxito para circunstancias de coyuntura compleja como la que estamos viviendo".

En esa línea valoró el talento que se forma en las empresas. "Mi equipo directo es mil veces mejor que yo. Y fomento que ellos para sus equipos consigan talentos que sean mejor que los que ya estamos trabajando en la compañía. Hoy es mucho más participativo el liderazgo, es más discutido. Las generaciones más jóvenes nos desafían a tener que explicarles el por qué de lo que les estamos pidiendo y a opinar en cómo armar una estrategia. Y en épocas en las que la incertidumbre a nivel global es tan pronunciada. Poder tener distintas miradas en la mesa de decisión es clave".

Finalmente, la ejecutiva retomó el impacto de la coyuntura en el negocio. "En Electrolux seguimos el avance de los costos directos de nuestros productos y en menor medida de las paritarias, que son dos de los costos que más influyen. Pero no estamos ni cerca del avance de la inflación y no calculamos tampoco como algo especulativo".