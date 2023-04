Las torres de lujo retrasan su entrega seis meses, qué insumos básicos les falta

Las trabas a las importaciones no escapan al sector de la construcción. Los desarrollos de lujo ya contemplan retrasos de hasta seis meses por la falta de insumos claves para los nuevos emprendimientos.

"Hoy todos los desarrolladores saben que a la hora de encarar un nuevo proyecto tendrán complicaciones para importar materiales. Esto lo sufren aún más quienes trabajan en emprendimientos de lujo", explicó Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU).

Los emprendimientos más exclusivos se destacan por contar con materiales premium. " Lo que vemos es que muchos desarrolladores suplantan los insumos importados por materiales locales, pero esto no pueden hacerlo quienes trabajan en la categoría ABC1 porque sería bajar la calidad del desarrollo" , explicó Tabakman.

Alejandro Ginevra, presidente de GNV Group que lleva adelante uno de los emprendimientos más ambiciosos de Puerto Madero, admitió que por faltante de insumos claves hay retrasos constantes en las obras. "Estuvimos con inconvenientes para ingresar el pegamento necesario para los vidrios y esto se repite con muchos de nuestros materiales que son importados", explicó el empresario.

Si bien las obras no se paran si se generan importantes retrasos que alcanzan, según los especialistas, por lo menos hasta seis meses de demora, generando un fuerte impacto en la etapa final.

Los desarrollos de lujo no pueden sustituir los materiales importados por insumos nacionales porque pierden la categoría de "exclusivos"

"Es muy difícil planificar una obra en este escenario. Es complejo cumplir con los plazos iniciales porque estas complicaciones generan demoras que exceden al desarrollador. Nos convertimos también en estrategas porque buscamos la forma de continuar trabajando con complicaciones nuevas cada día ", dijo Ginevra.

Madero Harbour, un complejo de usos mixtos en el corazón de Puerto Madero

Para Gerardo Azcuy, dueño de la desarrolladora Azcuy, la más importante de Caballito, actualmente con siete edificios en obra, la clave es "comprar con más anticipación para garantizar tener los elementos y los materiales al momento en que se necesiten".

Al igual que su par, considera que no hay manera de suplantar ciertos materiales, que son el corazón de los desarrollos de lujo. "Las griferías alemanas no existen en la Argentina, no se puede suplantar el mármol travertino o los vidrios F60. Inexorablemente hay que exportarlos. No es un proceso que comenzó ayer, estamos preparados y nos tomamos más tiempo", contó Azcuy.

Para el empresario inmobiliario cada obra enfrenta una problemática diaria diferente y los plazos pueden variar dependiendo de cada caso. "Es parte del trabajo que hoy nos toca planificar", remarcó Ginevra.

En Consultatio, la desarrolladora premium de Eduardo Costantini reconocieron las limitaciones que existen hoy como consecuencia de las trabas a las importaciones. Sin embargo aseguraron que "cuando necesitamos algún producto específico que no podemos encontrar localmente, buscamos proveedores de países limítrofes y planificamos las compras con anticipación para evitar retrasos".

Eduardo Costantini uno de los desarrolladores más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires

El equipo de arquitectos de Consultatio aseguró además que hoy muchos de los desarrollos más premium de la Ciudad de Buenos Aires, "busca alternativas nacionales, en lo que respecta a insumos, que tengan la misma calidad y prestación que los materiales importados".

Un presente complejo

La realidad es que el escenario del sector parece cada vez más complejo. Las trabas a las importaciones se suma a las escasas operaciones que hace años se vienen registrando en el mercado inmobiliario y a la suba de precios en los costos de la construcción.

Según el último informe del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), en 2022 cayeron un 10,5% los permisos de obra en cantidad de metros cuadrados comparado al año pasado.