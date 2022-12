Se disparan las franquicias: qué opciones de inversión hay por poco dinero

Las franquicias suelen ser una salida para quienes tienen dinero disponible y quieren comenzar un emprendimiento. Es que con poco capital se puede acceder a las ventajas que da una marca reconocida y que, en muchos casos, ya tiene sus clientes fieles.

Con opciones de inversión desde u$s 5000, hay posibilidades para todos los bolsillos. Estas son algunas de las franquicias más destacadas del año, según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF).

El aporte tecnológico hace que muchas franquicias puedan ser manejadas por quienes no son especialistas en un rubro determinado. Por ejemplo, están creciendo formatos mercados desatendidos, supermercados inteligentes, que se instalan en complejos residenciales, en barrios cerrados o en oficinas corporativas, ese el caso de Quick Market, que requiere una inversión desde los u$s 60.000.



Y en las casas modernas también se hace presente la tecnología a través de un control integral que maneja cortinados, riego, iluminación, teclas, tomas, alarma, cámaras, calefacción, audio distribuido, accesos, tv, aire acondicionado, etc. La empresa de domótica Soul, hogares inteligentes ofrece posibilidad de acceder a una franquicia con solo u$s 3300.

Productos congelados

Cada vez más negocios se dedican exclusivamente a la venta de productos congelados, para responder a las demandas actuales del consumidor para preparar una variedad de comidas de forma práctica y rápida. Entre las compañías que ofrecen franquicias se encuentran All Frozen, inversión inicial desde u$s 46.000, Frioteka, con el formato súper desde u$s 140.000 (dólar oficial) y el formato exprés desde u$s 60.000 (a dólar oficial).

Especializados

Formatos de especialidad, que a partir de un producto clásico, derivan en un modelo enfocado, como choripanerías, o restaurantes/bodegones especialistas en milanesas. Lo mismo sucede con las pizzerías que hoy ofrecen conceptos enfocados en masa madre, diferentes gustos, estilos y moldes para un cliente cada vez más exigente y refinado. Al igual que la cafetería de especialidad acompañada de pastelería de calidad. Kentucky, inversión inicial desde u$s 120.000 (a dólar oficial); The Coffee Store inversión inicial desde u$s 120.000 + IVA; Pizza Alla Pala desde u$s 65.000 + IVA.

Nuevos rubros

Negocios de ¨Triple Impacto¨, otra tendencia en crecimiento: son las franquicias que generan impacto positivo en lo económico y social con foco en el bienestar y cuidado del medioambiente. Así nacieron, por ejemplo, franquicias de energías renovables y eco tiendas. Ejemplos: Energe, inversión total de u$s 80.000; Insumos Al Peso, con inversión total de u$s 19.700 + IVA.

¨Propuestas de autor¨: son negocios donde justamente el autor interviene con su impronta el producto o servicio final. Por ejemplo, la expansión en red de un almacén de yerba mate a granel mezclada con hierbas orgánicas (Matería Premium, inversión aprox. u$s 20.000).

En el rubro de negocios especializados, por ejemplo, las bicicleterías están en auge luego de la pandemia y por el impulso que los municipios le brindaron al tema y a la no contaminación ambiental. Por ejemplo, Goldenbike inversión total desde u$s 100.000.

Capacitación

Las franquicias de capacitación responden a la demanda de los nuevos puestos de trabajo. Se diseñaron propuestas de capacitación laboral y aprendizaje de oficio, tanto presencial como virtual, al igual que los institutos de idiomas y son franquicias cada vez más solicitadas.

En Eddis Educativa el modelo estándar requiere una inversión total de u$s 10.500 y también ofrece una opción de franquicia 100% digital que requiere una inversión de u$s 3.000. Instituto Neone ofrece dos modelos de formatos: el online requiere una inversión desde u$s 2900 y la franquicia full (online + presencial) u$s 5000.

Salud y belleza

En el rubro Salud y Belleza sigue el crecimiento del cuidado personal, con negocios de uñas, pestañas, cejas, y pies. En este sector Nifty requiere una inversión de u$s 25.000 en adelante. Ka Wirth ofrece 3 modelos: un salón boutique de 24 a 30 m2 requiere una inversión de u$s 16.000; un salón médium de 30 a 50 mts requiere una inversión de u$s 22.000; uno Premium de 50 a 70 mts requiere inversión de u$s 29.000.

Crecimiento

"Este fue el año de las franquicias low cost y de los co-brandings. Es llamativa la cantidad de empresas que quieren usar el modelo como método de expansión de sus negocios. Para dar una idea, nuestro presupuesto anual ya lo habíamos cubierto al 30 de junio", señaló Carlos Canudas, socio del estudio especializado en franquicias que lleva su apellido.

Durante el primer semestre el sistema había experimentado una expansión del 19%, según datos de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF). Y aunque todavía no está hecho el relevamiento para la segunda mitad del año, desde la entidad se muestran optimistas con los números que arrojará 2022 en su totalidad y espera que se mantenga en valores similares.

"Se había estimado un crecimiento del 10% para este año. Pero sorprendió que fue mucho más fuerte de lo previsto. Tanto en el desarrollo de marcas, como apertura de locales y generación de empleo. La percepción para la segunda mitad del año es que el ritmo de aperturas fue incluso mayor que en la primera mitad del año. Vemos muchas aperturas y una ampliación de las zonas cubiertas", destacó Ezequiel Devoto, gerente general de la AAMF.

Regionalización

El otro aspecto relevante del año fue la búsqueda de muchas compañías de internacionalizar sus negocios a través del modelo de franquicias. En la actualidad hay más de 130 marcas locales que tienen desarrollo en otros países, especialmente dentro de la región. Pero también hay alguna que se animaron a ir un poco más allá a mercados como España y los Estados unidos.

Con la intención de alentar a más empresas a seguir este camino, la AAMF ya tiene confirmadas tres misiones comerciales para 2023. Los destinos serán México, Madrid y Bogotá, y ya hay más de 17 compañías inscriptas para participar.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los especialistas en la materia fue el cambio que se pudo observar en los sectores que recurren al sistema de franquicias como método de expansión. Históricamente, el rubro de gastronomía y alimentos concentraba la gran mayoría del sector. Sin embargo, en los últimos años hubo un fuerte crecimiento de empresas de estética y salud, capacitación e, incluso, insumos para la construcción.

Expansión

"Son años difíciles en lo económico y las compañías encuentran que una buena manera de expandirse es por medio de las inversiones de terceros. Eso les permite crecer sin necesidad de disponer de tanto capital y, además, ayuda a no tener tantos empleados propios", razonó Canudas.

El otro dato sobresaliente del año fue el auge de las franquicias low cost. El formato se había impuesto en plena pandemia, con locales más pequeños orientados a atender las apps de delivery y con menor cantidad de empleados, pero se preveía que una vez que se retomara la normalidad empezaría a declinar.

"Los formatos low cost hacen que las marcas busquen alternativas con formatos más pequeños y en zonas descentralizadas, que permiten bajar el nivel de inversión. Vemos que las marcas buscan opciones de menor valor o incluso aparecen proyectos más simples de operar", indicó Devoto.