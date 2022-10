Las finanzas en el centro de los negocios en una Argentina en crisis

Líderes del área financiera de empresas formaron parte del foro de Marketing & Communication de El Cronista y ofrecieron su visión sobre el presente y futuro de las finanzas y negocios empresarios



Fabiola Zandalazini, directora regional de Finanzas, Toyota para Argentina y Brasil, puso el eje en las estrategias para el futuro, en la realidad de la empresa a escala regional y relevancia de la cultura de la casa matriz en Japón para el éxito.



"Nos hemos replanteado el negocio de Toyota. Ya no enfocado en la fabricación de vehículos, sino que somos una compañía enfocada en la movilidad". Por ello, prosiguió, "desde hace años impulsamos el desarrollo de la plataforma Kinto que ofrece cualquier tipo de servicio de movilidad, entendiendo que las necesidades de los consumidores apuntan a una diversidad de modalidades de movilidad y ya no lo tradicional"

Tanbién se refirió a la realidad política de Brasil y de cómo puede impactar en la región. "Seguimos muy de cerca el tema por lo que representa Brasil para Toyota. Son 70.000 las unidades vienen al país".

Luego se refirió a la perspectiva de la producción local. "Estamos con un plan ambicioso de producción, con la idea de llegar a 170.000 unidades, que es un crecimiento muy importante de capacidad".

Sobre la influencia de la cultura corporativa de la casa matriz japonesa señaló que "La cultura de la casa matriz japonesa tiene una incidencia grande, es lo que nos hizo diferentes". "A ellos les preparamos resúmenes explicando lo que pasa a nivel local, sobre todo porque las noticias viajan con una velocidad, que puede hacer que un diario mal interpretado, con las diferencias idiomáticas y horarias, genere problemas".

Más tarde, Fernando Garabato, Socio de Finanzas Corporativas, BDO en Argentina presentó su "tablero de control".



Fernando Garabato, Socio de Finanzas Corporativas, BDO en Argentina y Hernán de Goñi

"Surgió por una necesidad y una complicación que tenemos los CFO argentinos de presupuestar y crear un escenario en la Argentina y como muchas cosas que construimos parten de fracasos. Empezamos a trabajar para sintetizar las variables macroeconómicas que impactan en las finanzas corporativas, que es el insumo que necesita el CFO para proyectar con un cambio de mirada. Más que proyectar, trabajamos en los action plan en función de que no vamos a acertar en lo proyectemos, porque hay demasiadas variables exógenas".

A renglón seguido enumeró las variables centrales del tablero tipo de cambio, inflación, salarios, mercado interno, externo, reservas."Las ponemos a disposición de los clientes para poder discutirlas, y considerar el impacto en las empresas".

Garabato analizó también las acciones que las empresas pueden tomar a la luz del exceso de pesos en la economía argentina. "Depende del tipo de exceso de tesorería. Estamos acostumbrados a invertir con la cada chica ampliada. Existe una gimnasia muy importante en la Argentina porque con un buen manejo se tiene un buen retorno, pero comenzó a pasar en estos últimos años que esos excedentes pasaron a ser permanentes".

Y señaló que, a per de ello, comenzaron a aparecer alternativas de inversión. Entre ellas la compra de otras compañías e inversiones en proyectos verdes sustentables.

Finalmente, señaló que "la mejor manera de salir es hacia adelante, hay que ganar mercado. Hoy las empresas no tienen dificultades financieras y ganar mercado es una buena alternativa".

Juan Martín Vico, director de Administración y Finanzas de Aeropuertos Argentina 2000 SA, se refirió a la forma que pudo superar la empresa la crisis de la pandemia. "Nadie se había imaginado que íbamos a estar 18 meses parados. Pero eso permitió hacer cosas que en otro contexto no íbamos poder hacer. Trabajamos sobre la metodología ágil en distintas verticales y tuvimos resultados buenísimos".

Esta mejora no implicó que se vuelva a niveles de 2019. "El internacional está un poco más atrás que el doméstico, pero aún todo por debajo. Pero nosotros no sólo no achicamos estructura, sino que mantuvimos todo el personal".

Sobre el financiamiento que lograron en estos años para las obras en Aeroparque, Ezeiza y otros aeropuertos, Vico señaló que "conseguimos fondos por u$s 400 millones, combinando mercado local con internacional".

Finalmente, dijo que cree que en el 2023, como año electoral, "los primeros seis meses van a ser una continuidad, pero después todo lo va a marcar la agenda política".

Ramón García Llorente, Senior Associate Capital Markets de JLL Argentina, se tomó el tiempo para explicar cómo y por qué un inversor puede invertir en el mercado inmobiliario corporativo.

"Contra intuitivamente en los últimos tres años el mercado gozó de una inusitada rentabilidad y volumen de negocios.Si tuiviésemos que dar un promedio del mercado de los últimos 20 años rondaríamos los u$s 50 millones, pero en los últimos tres se transaron u$s 600 millones en compra y ventas de oficinas"

A pesar de la pandemia y de la realidad del país, señala, "lo explica la fortaleza de la inversión inmobiliaria. Es un activo nominado en dólares. Pero que se puede transaccionar en pesos. Además tiene una baja correlación con otros riesgos".

Finalmente desarrolló la propuesta de JLL sobre los fondos comunes de inversión inmobiliarios que desarrollaron.

"Esperamos que genera nuevas herramientas a los inversores. Pero mucho más esperamos que se incorporen nuevos inversores. Una de las contras que tiene este mercado es la barrera de acceso y la segunda es la escala. Por eso a alguien que tiene u$s 5 millones se le dificulta. A través de estos fondos se reduce la barrera de entrada y la transaccion, y los inversores lo empiecen a contemplar en sus carteras".