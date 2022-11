Las empresas muestran el camino del cambio sustentable

Líderes de empresas de consumo masivo dieron un panorama sobre el sector y las perspectivas que se abren en la Argentina. Participaron Beto Serrano, presidente de Massalin Particulares Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay; Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes para Argentina y Uruguay; Juan Garibaldi, CEO y Senior VP de Danone South Cone y Luis Galli, presidente & CEO de Newsan.

Serrano dijo sobre la industria del tabaco que "siempre fue controversial porque el producto causa daño a la salud y en los últimos años hemos tenido la ventaja de tener nueva tecnología y más información. Durante estos 15 años hemos logrado solucionar el problema que causa el producto: la toxicidad".

"Es un producto que el humo genera más de 6000 sustancias, 2000 son potencialmente cancerígenas y los estudios toxicológicos nos han permitido generar un producto que elimina más del 95% de las sustancias que mencioné. Siempre es mejor que la gente no inicie el hábito, pero hay gente que quiere utilizar tabaco y esta es la mejor manera de hacerlo", planteó.

Sobre el liderazgo que implica el cambio dijo, "tratamos de tomarlo con gran responsabilidad, buscamos solucionar el principal problema que causa el hábito del consumo de cigarrillos, es un cambio de paradigma. El cambio también es de mentalidad y busca generar un cambio de paradigma en la salud pública".

Ticinese también apuntó a los cambios que afrontar en la cervecera. "La transformación en nuestra compañía está todos los días y pasamos dos etapas, pandemia y post pandemia. La anticipación de iniciativas que venimos realizando tuvieron sus frutos, porque ya estábamos metiéndonos en el área digital y de venta no física. En este proceso pudimos lanzar Tada y Bis son dos marcas que apuntan al sector digital y, gracias a esto, pudimos seguir operando durante la pandemia".

Con respecto al compromiso con el medioambiente, señaló que "fue un camino que veníamos recorriendo hace años, hace tres meses anunciamos nuestro rumbo hacia la carbono neutralidad. También inauguramos nuestros molinos de viento en Córdoba, algo que genera energía para toda la compañía. Esto demuestra que con pensamiento de mediano plazo pudimos comenzar este camino hacia la neutralidad de carbono".

Garibaldi también puso el foco en el área de sustentabilidad. "Danone tiene como objetivo brindar salud a través de la alimentación y la bebida, rompe ciertos preceptos que había en el pasado respecto a que la salud se generaba con la cura y la realidad es que nosotros somos favorables a que esto se genera con una buena alimentación".

"El fundador de Danone ya hablaba hace 50 años de esto, en un momento donde no se planteaba esta cuestión, pero también habló de que no se podía vivir en una compañía dónde no sólo había beneficio económico, sino también tenía que haber un impacto social y ambiental. Esto fue el punto de partida que devino en cuestiones de sustentabilidad que hoy se hablan con total normalidad", destacó.

FInalmente señaló que "nuestro mandato indica que, si no genera salud, se descarta y esta mejora se da porque vamos descubriendo cuestiones nuevas todo el tiempo. Por ejemplo, nuestros yogures tienen probióticos, un producto que da salud intestinal y poder llegar a eso da un beneficio enorme".

Galli puso en valor la capacidad de Newsan de vivir la transformación como algo permanente. "La innovación es algo permanente dentro de nuestra compañía. Lo sintetizamos en dos dimensiones: uno es como aggiornarnos los negocios que ya tenemos a los cambios tecnológicos. En el caso de la fabricación de electrodomésticos, la fabricación y distribución cambió mucho de la mano del e-commerce. Ahí es donde se ve cómo evolucionan sus procesos críticos de negocios y también desde la manufactura".

También destacó el desarrollo de nuevos negocios. "Tenemos tres grandes unidades de negocios. La fabricación de electrodomésticos, algo que abarca todas las unidades. La exportación de alimentos, fundamentalmente pesca, pero también somos número uno en miel y también nos estamos metiendo en la harina de maní".

"Uno de los proyectos que estamos llevando a cabo es la pesca de criadero de manera sustentable para especies muy requeridas en el mundo. El mundo cambia su alimentación y Argentina tiene un potencial muy importante. Por eso, tenemos un proyecto de trucha salmonada en el Río Limay y de mejillones en Puerto Almansa", finalizó.