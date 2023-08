Inédita denuncia de Lacoste por mercadería trucha señala a los dueños de un local como responsables

La marca de ropa Lacoste avanza en el primer caso de landlord liability en la Argentina. Se trata de una acción judicial pionera en el país que busca sentar precedente contra los dueños de inmuebles donde se vende mercadería trucha.

Sporloisirs, la firma titular de la marca francesa del cocodrilo que cumple 90 años, denunció penalmente la venta de productos falsificados en un local de Liniers, en el Paseo Santa Rosa de Lima, en José León Suárez 155. Una galería comercial que la defensa de la empresa, en manos del estudio Marval O'Farrell Mairal, califica como " una de las tantas ferias informales que funcionan en la Ciudad" .

Los propietarios del inmueble -cuya identidad está protegida legalmente hasta que haya sentencia firme- fueron procesados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal 7, Secretaría 13. El fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal, Sala 1, con pedido de elevación a juicio oral. Aunque todavía no se solicitaron las penas, los dueños del comercio podrían recibir hasta dos años de prisión, aunque la sentencia no deriva en prisión efectiva (salvo que tengan antecedentes).

El juzgado ordenó el allanamiento del inmueble, confirmando la venta de los objetos en infracción, aunque no logró estimar los daños económicos, ya que no se secuestró documentación referida a la facturación. Luego, indagó y procesó a los dueños de la propiedad como autores del 'delito de puesta en venta de productos con marca falsificada', considerando que no podían desconocer la naturaleza de los artículos que se exhibían y comercializaban. La Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento.

Habitualmente, en situaciones como estas las acciones judiciales por venta de productos falsificados en comercios informales se dirigen contra los vendedores individuales que alquilan el lugar. Los titulares del predio se defienden argumentando que la mercadería no les pertenece y que desconocen su origen ilícito.

La causa de Lacoste apunta a ser un leading case en landlord liability en el país.

Este caso, que pretende ser un leading case, apunta a revertir la tendencia: deja de lado a los vendedores individuales (el último eslabón de la cadena) y pone el foco en quienes facilitan el espacio físico en el que se comete el fraude marcario, lo que internacionalmente se denomina landlord liability. Esta doctrina puede aplicarse a otros intermediarios del comercio ilegal.

"El objetivo de la causa es estratégico. Busca generar fallos que impongan responsabilidad a los intermediarios que facilitan el comercio ilícito. Esto permitiría pensar en acciones contra transportistas, proveedores de materia prima y procesadores de pago, entre otros", explicó Andrés O'Farrell, socio del bufet, uno de los más importantes del país en asuntos marcarios.

"En este caso, no fueron imputados los vendedores por el interés de la empresa de apuntar directamente a los dueños del local, como parte de un proyecto regional que la compañía encaró con acciones similares en otros mercados", indicó el abogado especializado en derecho penal e investigaciones criminales, con énfasis en la protección de activos intangibles comerciales, defraudaciones, estafas y disputas societarias.

En la Argentina, Lacoste continúa con su plan de crecimiento: abrió 4 locales en el primer semestre de 2023.

"Así lo decidió, primero, por la facilidad de moverse de los comerciantes de moverse de un lugar a otro, un ciclo de nunca acabar. Segundo, porque es más difícil llevar una causa con varios imputados y una defensa distinta cada uno, que puede interponer distintos recursos y planteos", detalló el letrado.

Lacoste avanza con su expansión en la Argentina

En la Argentina, Lacoste continúa con su plan de crecimiento. Con más de 50 sucursales, en el primer semestre desembarcó en cuatro nuevas locaciones y presentó una propuesta pop-up de café con el pastelero Damián Betular, Le Café Lacoste x Betular, en su patisserie de Villa Devoto. Esta colaboración duró solo unos días.

La primera de las apeturas fue en abril en Ribera Shopping, en la ciudad de Santa Fe, con una tienda de 101 metros cuadrados. Le siguió en mayo otra inauguración en Alcorta Shopping, en la Ciudad de Buenos Aires, con un local de 157 metros cuadrados.

Las dos siguientes sucursales que cortaron las cintas lo hicieron en junio: la primera en el centro comercial Alto NOA, de la ciudad de Salta, con una superficie de 126 metros cuadrados; y la segunda tienda en Catamarca, de 142 metros cuadrados.

En el primer semestre, Lacoste abrió 4 locales en el país.

Al respecto, desde la empresa explicaron que se encuentran "en proceso de llevar la marca a todo el país". "Se empezó hace años por las principales plazas y actualmente se está llegando a todas las provincias, para que los consumidores del interior también puedan vivir la experiencia de compra de manera presencial, ya que solo accedían a través de la digital flagship", señalaron.



Hasta 2018, la filial local estuvo gestionada por un joint-venture entre la firma francesa y el fondo de inversión Exxel Group. Como gerenciador, este grupo también tenía a cargo las operaciones de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. Desde hace cinco años, está manejada directamente por Sporloisirs.

La intención es hacer de la planta de San Juan -una de las tres que la marca tiene en todo el mundo- una fábrica modelo para hacer más eficiente su productividad. El complejo tiene capacidad para fabricar 400.000 productos al año, de los cuales el 60% se exporta. En 2018, tras los cambios en la operación, se aprobó una inversión de u$s 250.000 (más de $ 11 millones, al cambio de aquel entonces) para aumentar su producción de camisas y pantalones de gabardina. También lanzó su e-commerce.