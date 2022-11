La mayor empresa forestal de la Argentina para por falta de insumos

Arauco Argentina, la empresa foresto industrial más grande del país, que da trabajo a más de 4.000 personas en sus siete plantas de Argentina, interrumpió su producción a causa del faltante de insumos básicos que no tienen producción local.

Arauco, (la ex Alto Paraná) desarrolla productos forestales renovables para la industria del papel, la construcción, el embalaje, la mueblería y la energía. Es por eso que la falta de insumos para la producción de estos productos podría llegar a ocasionar problemas de abastecimiento de artículos de primera necesidad y, además, poner en riesgo miles de puestos de trabajo de toda la cadena de valor.

Entre los productos que podrían faltar si continúa la imposibilidad para importar los insumos necesarios para su producción, se encuentran los artículos relacionados con la salud y la higiene personal como pañales, papel higiénico, y toallas absorbentes, así como también de la industria del embalaje, como madera, muebles y papel.

Según datos de la Cámara Argentina de la Industria de la Madera (CAIMA), los productores de tableros atraviesan una situación crítica que pone en riesgo al sector integrado por 2.000 pymes, que genera 60.000 puestos de trabajo.

La Planta Industrial de Celulosa en Puerto Esperanza de Arauco, en la provincia de Misiones, tiene una capacidad de producción de 350.000 toneladas por año de pasta de celulosa Kraft y Fluff, y un consumo aproximado de madera de 1.900.000 toneladas por año. Es, además, una de las fábricas más antiguas del país, y desde la adquisición de Arauco en 1975, realizan inversiones para avanzar hacia las mejores tecnologías disponibles, de manera de mitigar la contaminación ambiental y alcanzar una mayor productividad.

Hace menos de dos meses, en una entrevista, Pablo Ruival, CEO de Arauco Argentina, sostuvo que el mercado de cambio era la principal dificultad para acceder a los insumos importados y que, si bien habían podido acceder al mercado de cambio en lo que se refiere a inversiones, no tenían la fluidez que deseaban.

A su vez, en la misma entrevista, Ruival anunció una inversión de u$s 3.000 millones para crear en 2028 una nueva planta en Mato Grosso do Sul, en Brasil. La nueva planta generará 12.000 empleos durante la construcción y 1.800 empleos permanentes cuando empiece a operar. El proyecto iniciaría sus obras en 2025, luego de que se establezca la aprobación de Licenciamiento Ambiental, la evaluación de oferta de madera y la confirmación de la inversión por parte del directorio de la empresa.