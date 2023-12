La japonesa Nippon Steel adquiere U.S. Steel por u$s 14.900 millones

En esta noticia Oposición del sindicato

Incentivos

La japonesa Nippon Steel cerró un acuerdo para comprar U.S. Steel por u$s 14.900 millones en efectivo, y se impuso en la subasta por la emblemática empresa siderúrgica de 122 años de antigüedad a rivales como Cleveland-Cliffs y ArcelorMittal. El precio de u$s 55 por acción representa una prima del 142% con respecto al 11 de agosto, último día de cotización antes de que Cleveland-Cliffs presentara una oferta de u$s 35 por acción en efectivo por U.S. Steel.

En una reunión de directorio celebrada ayer, U.S. Steel consideró que la oferta de Nippon era superior a la de Cleveland-Cliffs, que había elevado su propuesta a u$s 40 por acción, según las fuentes. ArcelorMittal también perseguía a U.S. Steel, según informó Reuters. Nippon y ArcelorMittal poseen una planta en Alabama que fabrica chapas de acero y procesa productos semiacabados, o desbastes, adquiridos a proveedores locales y extranjeros. También están invirtiendo unos u$s 1000 millones en un horno de arco eléctrico .

La adquisición de U.S. Steel ayudará a Nippon, cuarto fabricante mundial de acero, a avanzar hacia los 100 millones de toneladas de capacidad mundial de acero bruto. Además, ampliará significativamente su producción en Estados Unidos, donde se espera que suban los precios del acero a medida que los fabricantes de automóviles aumenten la producción tras sus recientes acuerdos con los sindicatos para poner fin a las huelgas.



Nippon no dio ninguna proyección sobre el valor de las sinergias que surgirán del acuerdo que justifiquen el precio que pagará. Dijo que las sinergias procederán de la puesta en común de tecnología de producción avanzada y conocimientos técnicos en desarrollo de productos, operaciones, ahorro de energía y reciclaje.

Nippon está pagando el equivalente a 7,3 veces el ebitda de 12 meses de U.S. Steel, según datos de LSEG. La mediana en la industria siderúrgica es de 7 veces, y algunos analistas dijeron que U.S. Steel valía menos, ya que su adquisición de u$s 774 millones de la acería Big River en Arkansas en 2021 aún tiene que dar sus frutos en rentabilidad.

"Creemos que Nippon está pagando de más por esos activos. Esto no es el espacio tecnológico. Esto sigue siendo la industria cíclica del acero", dijo Gordon Johnson, analista de GLJ Research.

Oposición del sindicato

Todos los compromisos de U.S. Steel con sus empleados, incluidos todos los convenios colectivos vigentes con su sindicato, serán respetados, afirmó Nippon. A pesar de estas garantías, el sindicato United Steelworkers, que había respaldado a la fuertemente sindicalizada Cliffs como adquirente, dijo que se opone a la venta a Nippon porque no tenía fe en que se mantuvieran los acuerdos laborales.

"Nuestro sindicato tiene la intención de ejercer la plena medida de nuestros acuerdos para garantizar que, pase lo que pase con U.S. Steel, protejamos los empleos buenos y familiares que negociamos", declaró United Steelworkers. Un vocero no respondió a una solicitud de comentarios sobre los planes del sindicato.

El vicepresidente ejecutivo de Nippon, Takahiro Mori, dijo a la agencia Reuters en una entrevista que la empresa había operado en Estados Unidos durante 40 años y que confiaba en que la transacción se llevaría a cabo.

"Standard Steel y Wheeling Nippon Steel que poseemos son empresas sindicadas en Estados Unidos, tenemos un buen historial de trabajo con los sindicatos. No vemos ningún problema reglamentario o antimonopolio en la operación", declaró Mori.

Incentivos

U.S. Steel también suministra al sector de las energías renovables y puede beneficiarse de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que ofrece créditos fiscales y otros incentivos para este tipo de proyectos, algo que atraía a los pretendientes.

Se espera que la transacción con Nippon se cierre en el segundo o tercer trimestre de 2024, sujeta a las aprobaciones reglamentarias, dijo U.S. Steel. El Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, un panel estadounidense que examina las operaciones para detectar posibles riesgos para la seguridad nacional, aún tiene que revisar la operación, aunque la mayoría de los compradores japoneses completan sus operaciones con pocos problemas.