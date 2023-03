La innovación forma parte de la agenda de las empresas

GustavoVidal, CCO de Metrotel; Luciana Barrera, directora de operaciones de Procesos Transversales de Telefónica Movistar de Argentina, e Ignacio Bidart, CIO de Mercedes-Benz Camiones y Buses, dieron cuenta de las estrategias de innovación que llevan adelante en las empresas y los proyectos a futuro.

Ignacio Bidart, CIO de Mercedes-Benz Camiones y Buses, habló sobre el rol que tiene el sector IT en la nueva empresa creada a partir de la separación de la unidad de negocios con Mercedes Benz. "Hace ya algo más de un año que somos una compañía independiente. La empresa está haciendo una transformación integral que atraviesa todas las áreas de la empresa y creo que esta es una oportunidad única porque podemos reescribir la historia de una empresa con 70 años"

"Tuvimos la chance de definir desde cero la estrategia de cómo queremos que se vea la estructura del equipo de IT y armarlo desde cero, algo que no muchos tienen la chance de hacer. Si no hubiera sido por este equipo no podríamos haber hecho esta transformación, hubiera sido imposible crecer como lo hicimos".

Luciana Barrera, directora de operaciones de procesos transversales de Telefónica Movistar de Argentina, remarcó que el proceso de transformación digital de la compañía "

"La innovación tecnológica hizo que los trabajadores puedan cumplir diversos roles, por ejemplo, una persona que antes se subía a las torres para instalar el servicio hoy puede sentarse en una mesa ágil de marketing y dar una visión completamente diferente".

Por su parte, Gustavo Vidal, CCO de Metrotel, comentó cuales son las innovaciones que se presentaron en su compañía y que importancia tiene la infraestructura compartida.

"Tanto los grandes, como los medianos y pequeños operadores, en vez de desplegar su red, ahora se pueden subir a una red neutral y proveer servicios sobre la de un tercero. Así todos pueden ofrecer servicio por fibra óptica".