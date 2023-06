La casona de Barrio Parque donde vivió Franco Macri no consigue comprador hace años

La famosa mansión de Barrio Parque, en la zona más exclusiva de Palermo, en donde vivió el empresario Franco Macri, acumula por lo menos tres años en venta. La familia decidió bajar el precio casi a la mitad de su valor inicial, pero así todo, no consigue comprador .

En Eduardo Costa al 3000, a metros de la icónica calle Ombú, a solo una cuadra del viejo Museo Renault y en la exclusiva zona de embajadas; se destaca la mansión de la familia Macri. Son casi 1500 metros cuadrados (m2) con doce dormitorios y siete baño s donde el empresario pasó gran parte de su vida y compartió su hogar con su entonces pareja Flavia Palmiero.

Su fachada se hizo famosa a principios de 1990 cuando la prensa hacía guardias durante el secuestro del ex presidente Mauricio Macri. Por allí pasaron centenares de empresarios y políticos argentinos hasta que en el 2020 comenzó a desmantelarse tras la muerte de Franco Macri en 2019.

Gran parte del mobiliario, la tapicería, obras de arte, vajilla y la mayoría de los objetos de valor fueron subastados por los herederos en un remate que se dividió en cuatro sesiones, entre noviembre y diciembre de 2021.

Franco Macri llegó de Italia en 1949

Mientras se desmantelaba la mansión dejando solo su estructura, la familia Macri decidió ponerla a la venta. En 2020, ya se ofrecía en el mercado de lujo de real estate a u$s 9 millones. En 2022 su precio bajó a u$s 8 millones, pero hoy vuelve a la escena con un precio de u$s 5,5 millones. "Sigue siendo un número muy alto, pero acá no solo se paga el inmueble sino su historia", explicaron desde el sector de bienes raíces.

La historia de la mansión

La casa fue construida en 1940 por el arquitecto Antonio Ubaldo Vilar, quien construyó la sede porteña del Automóvil Club Argentino y se encargó del diseño de las estaciones de ACA, en todo el país. Fue también el encargado de construir el el Hospital Churruca en Parque Patricios, y gran parte de las casas de 1950 en Zona Norte.



Cada ambiente está cuidadosamente decorado

La mansión lleva el nombre de Casa Salvadori y tiene un estilo racionalista. Fue adquirida por Franco Macri varios años después de que el empresario llegara de Italia en 1949. Y fue el lugar donde el empresario, que se involucró en numerosas industrias, murió a sus 88 años.

Tiene tres plantas, cada una de ellas es un espacio pensado para un fin determinado. Poco después de su construcción fue refaccionada por el estudio del arquitecto Solsona, creador del famoso edificio "El Rulero" en el barrio de Retiro.

Hoy el inmueble lo comercializa Llana Propiedades, una pequeña inmobiliaria con pocas propiedades en la zona y ninguna de este tipo de características.

Cómo es la mansión

La casa se divide en tres plantas. En la entrada, hay un amplio hall de con pisos de mármol, un ascensor principal y su escalera alfombrada. Tiene una sala de reuniones, un baño completo y un escritorio privado. Del lado opuesto hay una cochera para dos vehículos y también dos salas de reuniones cada una con su baño.

Una de las cocinas principales



El primer piso se define a partir de lo social. Son espacios amplios y luminosos. Cuenta con un salón comedor que se prolonga hacia una biblioteca y un living principal con una sala de barra. Acá también está la cocina principal.

Ya en el segundo piso se encuentran los dormitorios en donde sobresale una master suite principal con vestidores y baño completo con revestimientos en mármol. Además cuenta con otros tres dormitorios y dos baños también completos. En esta planta también hay una cocina con comedor diario, un sector destinado para lavadero, un baño y dependencias de servicio.

Uno de los living por donde desfilaron los principales empresarios de la Argentina



Ya en el último piso hay otro living con un bar y un hogar a leña con un baño completo, un gimnasio completo, una cocina y un escritorio.



Uno de los dormitorios principales del segundo piso

"Es una casa muy difícil de vender. Seguramente estará años hasta conseguir un comprador. Es un mercado muy diferente al que trabajan las inmobiliarias día a día", concluyó un referente del sector.