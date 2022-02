La avenida Alvear tendrá un complejo residencial de lujo con los servicios del Palacio Duhau

La avenida Alvear tendrá un nuevo complejo de torres de lujo. El emprendimiento inmobiliario se levantará en la superficie que ocupó por casi 15 años la marca de indumentaria Ermenegildo Zegna en el barrio porteño de Recoleta .

El antiguo edificio donde funcionó la tienda, en Alvear 1628, será demolido para dar lugar a Casa Cruz Residences. El exclusivo proyecto, ubicado frente al Palacio Duhau-Buenos Aires Park Hyatt Hotel, contará con 16 residencias -con una altura libre en su interior de 3 metros- y cubrirá 2200 metros cuadrados en 10 plantas, incluido un penthouse en las dos plantas superiores.

A través de un acuerdo con el hotel, sus propietarios gozarán de una membresía para acceder a los amenities del Duhau-Park Hyatt, entre ellos, servicio de conserjería, room service y uso de spa, piscina y salón de fitness.

"En Casa Cruz Residences, se combina la elegancia y la sofisticación de la avenida con el confort de un refinado diseño moderno, construido con materiables nobles y tradicionales", resume la presentación del proyecto, a cargo de Cross Capital.

Dirige el estudio Santiago Gómez Carrillo, con más de 20 años de experiencia en el sector. Se incorporó a la firma en 2019, con el objetivo de liderar el negocio inmobiliario del grupo.

Anteriormente, se desempeñó como gerente de Ventas y Desarrollo de Nuevos Negocios en TGLT, una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país. Antes de esa función, fue gerente de Ventas y jefe de Departamento en otras compañías inmobiliarias.

El complejo tendrá vista al Palacio Duhau

Además, participan otras personalidades. Entre ellos, el empresario y jugador de polo Eduardo Novillo Astrada. A su vez, quien le dio origen al proyecto fue Juan Santa Cruz, diseñador, restaurador y fundador de Santa Cruz Co, especialista en la creación de bares y restaurantes en diferentes lugares del mundo.

Su primer restaurante en Buenos Aires fue Casa Cruz, que abrió en 2004 y cerró en 2018. Más tarde, inauguró Isabel y Aldo. El nuevo complejo contará con el restaurante Casa Cruz Recoleta.

En otros países, fundó Casa Cruz en Notting Hill en Londres (Inglaterra) y Nathalie, una casa de comida rápida también en Londres. En Nueva York, se encuentra Casa Cruz NY.

El edificio estará ubicado en Alvear 1628

El diseño estará en manos del estudio Bodas Miani Anger (BMA), que también está al frente de otros desarrollos en la Ciudad, como OH! Buenos Aires, que se instalará en el predio del ex Buenos Aires Design, y Via Viva, el mega polo comercial que habrá bajo las vías del tren Mitre y comprenderá a los barrios de Núñez, Belgrano y Palermo.