La dueña de Kleenex y Scott le puso cartel de venta a su negocio de papel tissue en la región

Kimberly-Clark, fabricante de marcas como los pañuelos Kleenex y el papel higiénico Scott, planea vender sus activos de papel tissue en Brasil y otros países de América latina, informó el diario brasileño Valor Económico en su edición de este viernes. La publicación agregó que el gigante estadounidense de consumo masivo está en conversaciones con JP Morgan para reevaluar su negocio en la región.

Aunque aún no se definió el precio, las estimaciones del mercado sugieren que los activos de Kimberly-Clark están valorados entre u$s 800 millones y u$s 1000 millones en su conjunto, de los cuales Brasil representa unos u$s 200 millones, según cifras que develó Valor y reprodujo la agencia Reuters.

En Brasil, la estadounidense tiene marcas como Kleenex y Neve. Según Valor, ya hay interesados : la celulosa brasileña Suzano, Softys -de la chilena CMPC-, Papel Nueve Dragones, Oji Holdings Corp., RGE y J&F Investimentos.

Las principales marcas de Kimberly-Clark en los activos a la venta en la región son Kleenex (pañuelos de papel) y Scott (papel higiénico)

Las conversaciones, agregó, no incluyen la unidad con operaciones de bolsa en México.

Primer paso en la argentina