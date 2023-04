"La misión principal del INTI es apoyar a las pymes"

María Julieta Comín, gerenta de Desarrollo Tecnológico e Innovación de INTI, y reseñó cuál el rol para las pymes de este organismo estatal.

"La misión principal es impulsar el desarrollo industrial y apoyar en particular a las pymes Así que, desde distintos ángulos, ya sea desde la calidad, desde la desde la certificación de productos y personas, nos ocupamos en trabajar con las pymes. El INTI brinda servicios arancelados o no y participa en proyectos con las pymes desde la parte de innovación que es la parte que a mí me toca coordinar".

"También trabajamos para articular las capacidades del sistema de ciencia y técnica con el sector privado. Nos focalizamos en la investigación aplicada, pero en Argentina también tenemos muchas instituciones y muchos investigadores con conocimiento que no se enfocan en hacer que quizás algún invento de laboratorio se pueda traducir a un proceso productivo. Entonces nosotros nos ubicamos ahí, en esa interfase", contó.

Respecto de la federalización del INTI, Comín destacó que "desde hace más de 10 años generó esta presencia en red en todo el país y que nos permite censar y trabajar con las economías regionales, con las cadenas de valor relevantes en cada región, detectar las necesidades y oportunidades, y trabajarlo desde la institución en conjunto. El INTI tiene una Gerencia regional dividida por regiones, como el NEA, NOA, Pampeana y otras, pero la mayor parte de las capacidades técnicas acá en Buenos Aires".