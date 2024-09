Hoteleros ya se ven afectados y advierten por caída de turistas para el verano

Los incendios que azotan a la provincia de Córdoba afectan de lleno a la industria hotelera. El foco del fuego en el Valle de Calamuchita, una de las zonas más turísticas del país, preocupa a los empresarios que ya advierten una caída en las reservas y ya encienden la alarma de cara al próximo verano.

"Tenemos nueve hoteles en Córdoba, todos están funcionando como siempre. Sin embargo, notamos una merma en las reservas en algunos de ellos", dijo Alberto Albamonte, presidente de la cadena Howard Johnson en la Argentina.

Es que la noticia de los incendios en la provincia desalientan a muchos turistas a visitar las sierras cordobesas.

Durante la temporada de verano 2024, más de 5 millones de turistas visitaron la provincia, con un gasto promedio de $ 40.000 por día, según datos de la Agencia de Turismo de Córdoba. Hay que tener en cuenta que Punilla, Calamuchita y Traslasierra fueron las áreas de mayor cantidad de visitantes, hoy afectadas por los incendios.

"La situación que vive la provincia afecta a la hotelería y al turismo. La ciudad de Córdoba es un gran emisivo para el resto de la provincia. Hoy las zonas afectadas no reciben turismo, la gente las evita en caso que pueda acceder y en muchos casos, está cortado el acceso por motivos de seguridad ", dijo Roberto Amengual, presidente de la cadena hotelera Amerian, que opera un hotel en Córdoba.

"Los turistas provenientes de las otras provincias no disciernen la zona de incendio y asumen que Córdoba no es apropiada para ser visitada aunque haya muchas zonas que no están afectadas", agregó el empresario hotelero.

En Córdoba capital se siente el impacto, pero por ahora el turismo continúa llegando, aunque en un porcentaje menor. La zona más afectada es la del Valle de Calamuchita en donde, según los empresarios del sector, las reservas se desplomaron más de un 50 por ciento.

"Preocupa el escenario de cara a las vacaciones de verano. Estamos a muy poco de que empiece la temporada alta", dijeron desde la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina(AHT).

Los hoteles y complejos turísticos que hoy están funcionando en el Valle de Calamuchita, en zonas cercanas a los incendios, ofrecen promociones y rebajas en los precios de hasta la mitad. Una estrategia para incrementar las visitas a pesar del contexto.

"Hay zonas aledañas que no están afectadas, que tranquilamente podrían recibir turistas y no lo hacen porque la comunicación sobre los incendios tiende a englobar a la provincia sin mencionar específicamente la zona afectada", concluyó Amengual.

En la provincia de Córdoba ya se quemaron más de 16.000 hectáreas en la zona del valle de Punilla. Mientras tanto ayer se registraron nuevos focos en la zona del Cerro Champaquí y en el Valle de Calamuchita.