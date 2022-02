Guerra Rusia-Ucrania: cómo impacta el conflicto bélico en las empresas argentinas que exportan a esa región

La Guerra Rusia-Ucrania y las primeras sanciones que impone el mundo al régimen de Vlaimir Putin encienden las alarmas para todo el comercio internacional, incluidas las empresas argentinas que exportan a esa región.

Si bien los grandes acuerdos de inversiones se hacen vía Gobierno, en su mayoría porque intervienen empresas relacionadas con el Estado ruso o los servicios públicos, hay más de 200 empresas argentinas de menor tamaño que mantienen exportaciones a la zona, principalmente a Rusia .

Según Matías García Tuñón, coordinador General de la Cámara de Comercio e Industria Argentino Rusa (CACIAR) todavía el conflicto no tiene incidencia para la gran mayoría de las empresas que exportan a la zona. "Rusia sigue operando normalmente y los bancos internacionales con los que operan tampoco sufrieron bloqueos, lo mismo que no se cortaron los swift bancarios. Por supuesto, dependerá de cómo avance el conflicto pero por la experiencia de 2015 cuando se dio el conflicto por Crimea, no llegó a dañarse el comercio en el corto plazo ", dijo el experto.

Con Caciar trabajaban más de 500 empresas con ventas a Rusia hace unos 6 años. Problemas económicos y la pandemia, redujo esa cantidad a 200. Hoy, solo 20 compañías argentinas concentran el 70% de los negocios .

Rubros como el pescado, frutas frescas (peras, manzanas, limones), carnes y frutas secas son de los envíos más importantes a Rusia. Todos productos primarios con escaso valor agregado , y en manos de unas pocas firmas ya que todavía no hay otras que tengan suficiente escala para atender un mercado de semejante dimensión.

Entre las rusas más antiguas que desembarcaron en Argentina, por otro lado está Power Machines, Softline y Transmashholding, un gigante de la industria ferroviaria.

Las ventas argentinas a Rusia además se vieron debilitadas cuando se eliminaron las preferencias arancelarias por las que se pagaba 25% menos de derecho de importación en aquel país para los productos argentinos.

El intercambio con Ucrania en cambio es mucho más limitado. Aun así, hoy con el espacio aéreo restringido y los ingresos a ese país cerrados, los problemas pueden llegar para artículos que queden 'en tránsito'. Productos perecederos, vacunas, insumos medicinales que requiere atención y un tiempo específico de uso son los que más preocupan en este momento.

García Tuñon no ve como un riesgo inminente que se bloquee el Puerto de San Petesburgo, por ejemplo, entre las grandes entradas a Rusia.

