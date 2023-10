Grieta entre empleados de Vicentin: 230 trabajadores de una zona estratégica de Santa Fe presionan para que se los incluya en el plan de la empresa

Con los tiempos judiciales frenados en el concurso de Vicentin, y a la espera de que la Cámara de Apelaciones se expida sobre cómo seguirá el caso -que representa el default privado más grande del país, con una deuda de u$s 1570 millones declarada- se abrió la grieta entre los trabajadores.

En contraposición de los más de 160, que días atrás tomaron posición a favor de la cerealera con diversas presentaciones en la Justicia para que acelere la salida del millonario concurso, ahora 230 empleados le reclaman a la agroexportadora que mejore la propuesta concursal, incluyéndolos en su plan futuro.

En este sentido, presionan para que, en sus palabras, la propuesta "sea integral para toda la compañía", y no se limite únicamente a la actividad del sur de la provincia. Representan poco más del 20% de los 1050 colaboradores que tiene Vicentin y son los que prestan tareas en el 'nodo norte', una zona estratégica del norte de Santa Fe para la empresa donde elabora alrededor de 500 toneladas diarias de bioetanol.

En ese sentido, el sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de los departamentos de General Obligado y San Javier insiste para que la firma presente "un plan de continuidad y estabilidad laboral" para que se asegure la fuente laboral en la región, que en 2007 protagonizó la primera exportación de biodiésel argentino a Europa.

"Hasta el momento, nos dijeron solo de palabra que vamos a seguir trabajando", explicó Leandro Monzón, secretario general del gremio, y agregó que el sindicato ya efectuó este pedido en instancias judiciales anteriores, tanto ante el juez de primera instancia, el magistrado Fabián Lorenzini, como ante la Corte Suprema de Santa Fe.

Mientras que unos empleados presionan para que se homologue el concurso de Vicentin, otros reclaman que se asegure la fuente laboral.

Semanas atrás, al rechazar la propuesta de pago a los acreedores que formuló Vicentin, Lorenzini coincidió con este grupo de empleados y argumentó que la oferta "no contempla un plan de reorganización empresaria que disponga con certeza cual será el destino de las unidades de negocios y los trabajadores de la ciudad de Avellaneda durante el plazo de cumplimiento del acuerdo".

No obstante, Vicentin se encargó de remarcar que "se explicó, en reiteradas ocasiones, a las autoridades judiciales -sindicatura e intervención-, al gremio y a los trabajadores que esta región tiene una función trascendental: servir de herramientas para el repago del crédito privilegiado para el Banco Nación". Así lo afirmó Estanislao Bougain, director independiente de Vicentin.

"El juez consideró que no hay un proyecto para el nodo norte, cuando eso no es así. Está incluido en el pan de negocios. Si esta zona no funcionara, sería difícil llegar a un arreglo y pagarle al Banco Nación. Está planteado que todo el beneficio que la producción de bioetanol genere en esta región será para el Banco Nación. Por eso, la necesidad de tener este insumo es vital, como los trabajadores", precisó.

Según Vicentin, las operaciones en la zona norte de Santa Fe se encuentran trabajando a máxima capacidad.

Y continuó: "Es decir, los socios estratégicos no se quedarán con ella, sino que se seguirá trabajando a fasón en las plantas de San Lorenzo y Ricardone, donde ahí si la operación será exclusiva para estos", explicó Bougain en relación al interés de Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), las tres empresas que buscan convertirse en accionistas mayoritarias de Vicentin.

El punto de discusión más álgido es que de esos 230, aproximadamente 80 sufrirían una reestructuración, algo que, según Vicentin, ya se avisó desde un comienzo. Sería para los empleados que trabajan en la parte de la administración general de Vicentin, sector que, tras el cambio de manos y con una estructura más reducida, se reorganizaría.

A diferencia de dos de las plantas del norte santafesino, que por falta de girasol y soja debido a la sequía se encuentran paradas a la espera de que se reactive la molienda, según Bougain, "el nodo norte está 100% operativo", no solo fabricando bioetanol, sino también generando biogás y prestando servicios para terceros, como el alquiler de parte de la infraestructura. Allí también funcionan silos de almacenamiento y elaboración de alimentación balanceado. "El corazón es el etanol, pero hay más producción", concluyó el ejecutivo.