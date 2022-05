ORO: La dueña de dos minas argentinas se vendió por u$s 6700 millones

Gold Fields compró Yamana Gold, la minera que opera el proyecto MARA y Cerro Negro en la Argentina, por u$s 6700 millones. La operación crea una de las cuatro principales productores de oro a nivel mundial.

Según informaron ayer desde Yamana Argentina, las operaciones de Cerro Moro en Santa Cruz y el Proyecto Integrado MARA en Catamarca -ambos en etapa de exploración, continúan tal como están previstos.



La transacción conocida ayer a nivel global crea un gigante del oro con una cartera diversificada de activos de larga duración y calidad con oportunidades tangibles de crecimiento a corto y largo plazo.



"La capacidad financiera y operativa de los proyectos se fortalece con flujo de efectivo complementario y perfiles de crecimiento", dijeron las firmas en un comunicado donde agregaron que el nuevo productor global tendrá su sede en Johannesburgo con operaciones en Sudáfrica, Ghana, Australia, Canadá y América del Sur.

La oferta de todas las acciones realizada por Gold Fields a una relación de intercambio de 0,6 por cada acción de Yamana, implica una valoración para Yamana de u$s 6700 millones.

Detalles de la compra de Yamana Gold

El acuerdo definitivo implica que Gold Fields adquirirá todas las acciones comunes en circulación de Yamana a razón de 0,6 de una acción ordinaria de Gold Fields o 0,6 de una acción depositaria estadounidense de Gold Fields (ADS de Gold Fields) por cada acción de Yamana.

La Transacción implica una valuación para Yamana de u$s 6.7 billones y representa una prima del 33,8% sobre el Precio Promedio Ponderado por Volumen ("VWAP") de 10 días de las Acciones de Yamana de u$s 5,20 el viernes 27 de mayo de 2022, siendo el último día de negociación en la Bolsa de Nueva York anterior a la fecha de este anuncio, con base en el VWAP de 10 días de los ADS de Gold Fields de US$ 11,59.

Al cierre de la Transacción, se anticipa que los Accionistas de Gold Fields y los Accionistas de Yamana poseerán aproximadamente el 61% y el 39% del nuevo productor global, respectivamente.

La adquisición de Yamana por parte de Gold Fields fortalece significativamente la capacidad de la compañía combinada para cumplir con los tres pilares estratégicos de Gold Fields, que son:

Maximizar el potencial de los activos; avanzar en el compromiso ESG (ambiental, social y de gobernanza); y aumentar el valor y la calidad de su cartera de activos. El nuevo productor global tiene el potencial de crear un valor significativo a largo plazo para los accionistas a través de una mayor escala, una cartera de activos líder en la industria, un perfil de producción mejorado con un potencial de crecimiento significativo, sinergias operativas y geológicas, y un perfil financiero fortalecido para el crecimiento futuro y rendimientos de los accionistas.

La visión del directorio ante la compra de Yamana Gold

El directorio de Gold Fields cree que ofrecer las acciones de consideración de Gold Fields es la mejor manera de capturar y desbloquear oportunidades de crecimiento mientras se mantiene la flexibilidad financiera, el capital y la disciplina operativa, y se brindan retornos atractivos a los accionistas.

"Los sólidos flujos de efectivo operativos a corto plazo de los activos de producción de Gold Fields complementan los requisitos de capital manejables de la cartera de proyectos de clase mundial y alto rendimiento de Yamana, proporcionando una mayor capacidad para financiar la cartera de crecimiento combinado internamente, al tiempo que mantiene los rendimientos de los accionistas en línea con la política actual de Gold Fields", dijo la compañía.

Yamana es una opción estratégica natural para Gold Fields, con su cartera diversificada y de alta calidad de activos de larga duración ubicados en jurisdicciones basadas en normas favorables a la minería en todo el continente americano (incluidas sus cinco minas productoras y su cartera de proyectos de desarrollo y propiedades de exploración).

Con la combinación de la cartera de activos de Gold Fields y Yamana, Gold Fields se convertirá en una nueva empresa importante de oro a nivel mundial capaz de crear valor en cada etapa de su cartera.

La Transacción ha sido aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Gold Fields y Yamana y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2022 sujeto a y luego del cumplimiento de las condiciones previas.



Chris Griffith, director ejecutivo de Gold Fields, dijo: "Hoy anunciamos la adquisición por parte de Gold Fields de Yamana, dos empresas con carteras, culturas y prioridades estratégicas complementarias. El resultado es una combinación con una capacidad y un valor potencial mucho mayor que la suma de sus partes. Cada empresa trae consigo un conjunto único de habilidades y conocimientos geológicos, lo que permite al Nuevo Productor Global mejorar sus activos de manera más eficiente a largo plazo de lo que podrían hacerlo como empresas separadas".



"El anuncio de hoy es el resultado de un proceso extenso y sólido llevado a cabo por el Directorio y el equipo gerencial de Gold Fields para identificar una solución óptima para respaldar nuestra estrategia revisada. La base de activos de alta calidad de Yamana en las Américas y la sólida cartera de desarrollo y exploración diversificarán aún más la geografía de nuestra cartera, creando una de las 4 principales compañías de oro a nivel mundial, bien posicionada para generar valor a largo plazo. Combinados, Gold Fields contará con una cartera líder en la industria de activos emblemáticos de alta calidad y larga duración que abarcan algunas de las jurisdicciones mineras de oro más establecidas del mundo.

Peter Marrone, presidente ejecutivo de Yamana Gold, dijo: "Esta es una excelente oportunidad para nuestros accionistas, empleados y las comunidades locales en las que operamos en todo el continente americano. La Transacción ofrece una prima inmediata y convincente para los accionistas de Yamana, lo que refleja el valor razonable inherente de nuestros activos, al mismo tiempo que ofrece la oportunidad de beneficiarse de la creación de un nuevo productor mundial de oro con una atractiva propuesta de valor.



La Transacción tiene una lógica estratégica convincente y se espera que brinde beneficios considerables a los accionistas de Gold Fields ("Accionistas de Gold Fields"), accionistas de Yamana ("Accionistas de Yamana") y los empleados y partes interesadas de este nuevo productor lider. La Transacción reunirá dos carteras de oro altamente complementarias con una propuesta de valor mejorada a largo plazo, centrada en:



Para los accionistas de Yamana, la Transacción representa una escala de la empresa ya que retienen aproximadamente el 39 % de la propiedad en el productor de oro senior combinado globalmente diversificado de primer nivel, clasificado como el más alto por el índice de reserva de vida en relación con los pares de oro senior, el tercero más grande por producción de oro en 2024 y el cuarto más grande por capitalización de mercado.

También suman presencia internacional y relevancia regional con 14 minas que brindan relevancia regional en jurisdicciones mineras de primer nivel basadas en normas, incluidas América del Norte, América del Sur, África y Australia;

La transacción está sujeta, entre otras cosas, a la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Lista Comercial), las aprobaciones bursátiles aplicables y otras aprobaciones regulatorias.

El Acuerdo de Arreglo incluye disposiciones recíprocas de no solicitación (sujetas a las disposiciones que permiten a la Junta Directiva de cada uno de Gold Fields o Yamana ejercer sus deberes fiduciarios para cambiar su recomendación y/o celebrar un acuerdo de adquisición permitido en ciertas circunstancias), y derecho a igualar propuestas superiores.

Además, el Acuerdo de Arreglo establece que, bajo ciertas circunstancias, Gold Fields tendría derecho a una tarifa de terminación de u$s 300 millones y Yamana tendría derecho a una tarifa de terminación de u$s 450 millones.