Galuccio, CEO de Vista, celebró Ley Bases y espera la reglamentación del RIGI

Miguel Galuccio, fundador de Vista, segunda productora de hidrocarburos de Vaca Muerta, se mostró optimista con la aprobación de la Ley Bases y reclamó la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para acelerar el desarrollo de la industria petrolera.

El empresario destacó como "principios muy importantes" la decisión del gobierno de Javier Milei de no intervenir en los precios y de librar las exportaciones de gas y petróleo.

"Somos positivos. El espíritu de estos principios es bueno. Ahora, todos los actores, tenemos que empujar y aplicarlo. Y, por supuesto, la letra chica del reglamento es clave. Así que supongo que el Secretario de Energía se centrará en eso", dijo Galuccio a los inversores durante la presentación los resultados del segundo trimestre del año, según consignó Bloomberg Línea.

Respecto al RIGI, que forma parte de la Ley Bases, Galuccio es más cauto: "El régimen de inversión no se ha regulado todavía. No está claro para mí la aplicabilidad del régimen de inversión al negocio de upstream en general. Probablemente está más claro en lo que respecta a infraestructura, pero no está claro para el upstream".

El ex-CEO de YPF cree que incluir el RIGI para el negocio upstream sería clave para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, yacimientos que ya explican más de la mitad de la producción de gas y petróleo en Argentina.

Resultados trimestrales

Vista anunció la semana pasada un aumento del 40% en la producción total durante el segundo trimestre del 2024 año contra año y alcanzó los 65.300 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d).

La compañía conectó 14 pozos en el segundo trimestre, para un total de 25 en la primera mitad de 2024, "lo cual la deja en camino a cumplir su plan de conectar entre 50 y 54 pozos durante el año, un incremento de 68% con respecto a la actividad de 2023, explicó la empresa.

La petrolera de Galuccio conectó 14 nuevos pozos en el segundo trimestre del año

El capital destinado a la inversión (CAPEX) alcanzó los u$s 346 millones durante el período, en el cual la empresa aseguró un contrato en firme para un tercer equipo de perforación y un segundo set de fractura, "lo que añade flexibilidad para potencialmente acelerar su plan a partir de 2025.

El ebitda ajustado en el período fue de u$s 288,4 millones, un incremento del 90% año contra año, mientras que los ingresos aumentaron un 66% respecto del segundo trimestre del 2023, totalizando u$s 396.7 millones.