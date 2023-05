Estos son los primeros barrios donde comenzaron a subir los precios de venta de las propiedades

Los precios de las propiedades en venta acumulan ya dos años de caída. En promedio los valores se desplomaron, desde 2020, un 30% promedio. Pero, hay una zona que parece recuperar más rápido su valor y ya muestra alzas de precios.

Los precios de las propiedades en Zona Norte revierten la tendencia y suben un 1,8% en el primer trimestre del año, un fenómeno que se da por primera vez desde 2020, según datos de Zonaprop. El mayor aumento se registra en unidades pequeñas, de hasta tres ambientes. Mientras que, las unidades más grandes, de cuatro ambientes, también ascienden pero a un menor ritmo.

Hoy, el valor promedio del metro cuadrado se ubica en u$s 1481. Una casa promedio de dos dormitorios y 150 metros cuadrados (m2) cuesta u$s 215.200. A su vez, una propiedad media con tres dormitorios y 200 m2 tiene un valor de u$s 305.300.

Desde Mercado Libre inmuebles ya habían anticipado esta tendencia. Según sus datos, ya en marzo los valores de publicación acumularon un alza del 9,2% interanual impulsados, principalmente, por la nueva oferta de casas en countries en Pilar y Tigre.



El mercado de Zona Norte está integrado un 60% por casas y un 40% por departamentos. "La demanda se sintió fuerte en la pandemia, pero aún hoy hay movimiento de nuevas unidades que entran al mercado", agregaron desde Mercado Libre Inmuebles.



Precios según el barrio

Nordelta es la zona con el valor más alto de metro cuadrado, con un precio promedio de u$s 2160. Le siguen Troncos del Talar (u$s 2089 ) y La Lucila (u$s 1954 ).

Zona Norte es una de las que más rápido logra recuperar sus valores

En la zona media están los barrios de Parque San Ignacio (u$s 1281), Pablo Nogués (u$s 1206) y Presidente Derqui (u$s 1131).

Por otro lado, los valores más accesibles de venta se encuentran en Villa Libertad (u$s 606). También, en este segmento, se encuentran José C. Paz Centro (u$s 634 ) y Billinghurst (u$s 662).



Tigre es el municipio con el mayor precio promedio y con mayor amplitud de precio, con valores que oscilan entre u$s 790 y u$s 2160. La mayoría de los barrios registra una baja de precio interanual.

Suben los precios porque crece la demanda

"En nuestro caso vemos una recuperación. Están ingresando nuevas unidades. En el último trimestre se concretaron más operaciones", reconoció Iuri Izrastzoff, director de la inmobiliaria homónima que trabaja en Zona Norte.

Desde el mercado inmobiliario explicaron que, en la zona, los precios de venta alcanzaron su piso el año pasado. Ahora empezó el proceso de recuperación.

"Entre junio y agosto 2022 se produjo la máxima caída de precios en Zona Norte. Luego vino un periodo de estabilización. Desde allí hasta diciembre, los valores se mantuvieron estables, pero hoy los precios empiezan a escalar", agregó por su parte Daniel Salaya Romera, dueño de la inmobiliaria que lleva su nombre y que opera en la zona norte de AMBA.



"Las fuertes contraofertas que solíamos recibir entre mediados de 2019 y mediados de 2022, ya no son siquiera escuchadas por los vendedores, conscientes del inicio de la recuperación de precios", agregó el empresario.

De hecho, desde Mercado Libre destacaron que hoy la contraoferta es de entre el 5 y 10%, cuando hace dos años esos números llegaban a duplicarse.

Nordelta, una de las zonas más demandadas

Según los últimos datos difundidos por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en marzo se realizaron un total de 2874 ventas, un 21,7% por encima de igual mes del año anterior, pero muy por debajo de 2018 o 2019 cuando aún había créditos hipotecarios. En el primer trimestre del año, se acumularon más de 6400 operaciones.

"Los números de escrituras vienen ratificando esta tendencia ascendente que empieza a verse mes a mes sobre igual periodo del año anterior", agregó Salaya Romero.