El sueño americano: es argentino y le saca rentabilidad a casas embargadas en los EE.UU

Es argentino, fundó una empresa en Estados Unidos que compra propiedades embargadas y, a través de un grupo de inversores, las refacciona y las vuelca al mercado de la venta con financiación a 20 años, obteniendo más de un 10% de renta en dólares.

Equity & Help, fue fundada en 2014 por el argentino Iván Anz. Actualmente cuenta con inversores de 14 países, incluida la Argentina, que representa el 15% de la cartera de clientes.

Este es el tipo de casa que se comercializan

Tiene presencia en 360 ciudades de 33 estados norteamericanos y lleva casi u$s 50 millones invertidos, solo en el segundo semestre de 2021.

Cómo funciona

Cada mes, Equity & Help recibe una lista con propiedades embargadas de bancos y otros vendedores privados que se encuentran en barrios residenciales de ciudades como Terre Haute (Indiana), Fairborn (Ohio) y Tamaqua (Pensilvania).

Las casas que se compran en remate se inscriben en un fideicomiso individual. Los inversores compran un mínimo de tres fideicomisos con propiedades al 50% del valor del mercado. Para entrar en el grupo inversor la suma mínima es de u$s 135.000

"Tenemos un equipo de expertos que trabaja para asegurarnos de que estamos comprando solo los diamantes en bruto", explica Jaime Gómez, CEO de Equity & Help.

Ahora bien a esas casas se les hace una inversión mínima en cuanto a las refacciones necesarias para que la propiedad sea habitable. Desde la empresa, buscan un comprador, al que le venden el inmueble, ya arreglado por un precio por encima del invertido.

Según datos de Equity & Help, el precio medio de una casa después de los arreglos es de u$s 76.213, lo que produce una tasa de capitalización promedio del 11,14%.

Tras ser reacondicionadas, las propiedades se ofrecen en venta a compradores, que la pagan a través de un crédito a 20 años con una tasa de interés del 12% anual.

En total, el inversor demora entre cinco y siete años en recuperar su inversión, pero el primer año ya aumenta su capital en dólares en un 20%. Luego recibe entre un 8 y un 12% de retorno anual en dólares.

"Este ganancia del 20% en dólares se debe a que nosotros vendemos la propiedad por encima del valor que pagó el inversor. Por ejemplo, si el inversor abonó u$s 40.000 por la propiedad, nosotros la vendimos a la familia por u$s 50.000", remarca Gómez.

El monto mínimo para invertir en Equity & Help es u$s 135.000. Pero, apuntando a inversores pequeños para 2022 y 2023 "planeamos bajar el monto mínimo de inversión a u$s 5000, y esperamos llegar a u$s 1000", concluye Gómez.

"El modelo de negocio sería a través de un Crownfunding en el que varias personas invierten cierta cantidad de dinero que es menor al valor de una o 3 casas. Osea se hace un grupo de inversores que aportan para la inversión y reciben un porcentaje de acuerdo a lo que invierten", finaliza el ejecutivo inmobiliario.