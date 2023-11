Emprendedores alertan que llegan al balotaje sin recibir propuestas para apuntalar a las Pymes

Los emprendedores advierten que llegan al balotaje sin conocer las propuestas pyme de los candidatos Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza), que se disputarán el próximo domingo la presidencia. Y alertan que la inflación proyectada para 2024 podría destruir a más empresas.



Así lo señaló la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) en un encuentro con periodistas. La organización nuclea a 40.000 emprendimientos de todo el país, de distintos rubros y en diferentes estadíos de sus proyectos.

Las autoridades de la entidad apuntaron también que hace falta crear, al menos, 1 millón de empresas para que la Argentina salga de la crisis y para comparar el ritmo de nacimiento de compañías con el de países vecinos de la región. Sin embargo, aclararon que "las pymes no se crean solas, ordenando la macro".

"Hay un montón de trabas a nivel burocrático y de complejidad impositiva que no se solucionan ordenando la macro. Con esta economía, no se puede emprender. Pero no es lo único que hay que arreglar. Es la primera vez que los candidatos no hablaron de las pymes ni sobre cómo se va a crear trabajo. Es una pena que la campaña se haya limitado a lo emocional", consideró Gonzalo Blousson, presidente de ASEA.

Patricio Gigli, director ejecutivo de la organización, coincidió: "Como asociación, sentimos que vamos a las urnas a ciegas. Llegamos a la segunda vuelta sin conocer una sola propuesta pyme de los candidatos. Si revisamos sus plataformas y discursos, se nota que la agenda productiva vinculada a los emprendedores no fue prioritaria, ni se mencionó. Se cree que ordenando la macro el flujo se va a generar solo. En la proyección de 2024, vemos que el impacto de la inflación podría generar una retracción en el número de empresas y profundizar la pauperización del entramado (informalidad y economía en negro)".

Según ASEA, hace falta crear, al menos, 1 millón de empresas para que la Argentina salga de la crisis.

"Tenemos incertidumbre sobre el qué -las políticas que se van a llevar adelante- y el cómo: no sabemos cómo va a llevarse a cabo la agenda productiva ni quienes serán nuestros interlocutores si gana Sergio Massa o Javier Milei", agregó Gigli, a lo que Blousson sumó: "A días de las elecciones, no tenemos idea quiénes integrarán los equipos económicos en ninguno de los dos casos. No estamos en sus proyectos y no tenemos claro qué van a hacer".



Según datos de ASEA, la Argentina tiene el mismo número de empresas desde hace 15 años: se crean 14 emprendimientos cada 1000 habitantes -el 80% no logran superar los cinco años de vida- mientras que en otros países de América latina como en Chile la cifra llega a 58; en Uruguay, a 48, en México, a 34; y en Brasil, a 25. El país también está en las últimas posiciones del ranking de mejores mercados para hacer negocios: ocupa el puesto 126 de 190 participantes.

Frente al cambio de gestión, y bajo la consigna 'Más empresas', la entidad lanzó una campaña junto a más de 50 organizaciones del ecosistema que plantea 10 pedidos clave para el próximo Gobierno:

Educar para la sociedad y economía del conocimiento, con foco en el entrenamiento de competencias digitales y en la atracción y retención de talento;



Simplificar trámites y desburocratizar la administración pública para mejorar la competitividad y productividad de emprendedores y empresas;



Implementar una política fiscal y de seguridad social adecuada para emprendedores, con menor presión y progresividad tributaria;



Promover la creación de empleo bajando costos y cargas sociales y resolviendo la problemática de los despidos y la industria del juicio;



Implementar la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) digital y en 24 horas en todas las provincias;



Promover el acceso al financiamiento en todos los estadíos del ciclo vital de un emprendimiento y tipos de empresa, y fomentar las inversiones productivas a través de desgravaciones de forma directa sobre impuestos;



Impulsar el fortalecimiento de capacidades de incubación y aceleración de empresas en todo el país;



Impulsar especialmente a los sectores dinámicos de la economía a través de regímenes de promoción y fomento a la asociatividad;



Promover mejoras en la conectividad a la red y en la infraestructura del transporte para fortalecer el comercio de las economías regionales;



Impulsar las exportaciones a través del acceso a nuevos mercados, la firma de acuerdos comerciales y el otorgamiento de facilidades y beneficios para las pymes y nuevas empresas exportadoras.





"Con las trabas actuales, la Argentina no puede crear las empresas que necesita. De la mano de nuevas pymes, vamos a tener un país mejor. Esperamos que quien resulte ganador nos escuche y que entienda que el recorrido de los últimos años -con impuestos que aplastan y un cepo que asfixia- el país no va a salir adelante. La simplificación burocrática y la baja de la inflación son lo más urgente. En la Argentina, se necesitan 900 horas de trabajo para poner en marcha una empresa, mientras que en Brasil se precisan 180", comentó Blousson.

Si bien mantuvieron reuniones con los equipos de las principales tres coaliciones, señalaron que no pudieron plantear políticas profundas. "Vamos a exigir que el próximo presidente haga reformas. ¿Quién va a crear empresas si no son los emprendedores, que con su locura de cambiar el mundo se animan a arriesgar su tiempo y dinero?", planteó Blousson.