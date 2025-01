Inversión millonaria de Elsztain: tomó el control de una minera y reflota un proyecto argentino

Eduardo Elsztain acaba de convertirse en el mayor accionista de la minera Challenger Gold (CEL) y está a punto de tomar la presidencia no ejecutiva de la compañía. La operación fue por una inversión de u$s 6,6 millones por parte del empresario, dueño de los más importantes shoppings del país y otros mega desarrollos inmobiliarios, que se queda con el 12,7% de las acciones y así se hará cargo de esta compañía que opera la mina argentina de oro Hualilán, en San Juan. En abril, había hecho su primer ingreso a la compañía.

Además, la pata minera de Elsztain sumó otro ítem relevante en la operación. Cerró un acuerdo de procesamiento por peaje con Casposo Argentina -de Austral, también propiedad del empresario, que dejó de producir en 2019-. Ya se realizó el pago inicial de u$s 2 millones y se garantiza el procesamiento de 150.000 toneladas anuales de material de Hualilan.

La operación más importante fue anunciada por la propia Challenger Gold. La compañía informó que "se complace en anunciar la finalización de la colocación estratégica de u$s 6,6 millones a una entidad controlada por el Sr. Eduardo Elsztain. La empresa da la bienvenida al Sr. Elsztain como su mayor accionista con una participación del 12,7% en CEL. Por otra parte, el pago inicial de 2 millones de dólares exigido en virtud del Acuerdo de Tramitación de Peajes con Casposo Argentina Mining Limited. Esto garantiza el procesamiento de 150.000 toneladas anuales de material de Hualilan durante tres años, con una capacidad total garantizada de 450.000 toneladas".

La planta de Caposo, en Calingasta, está ubicada a menos de 200 kilómetros y ya consiguió la aprobación ambiental del gobierno de San Juan para ser reactivada. Allí la compañía tiene un claro objetivo: aprovechar el elevado precio actual del oro (por encima de 2.500 u$s/oz) para generar un flujo de caja anticipado. Este flujo de caja se destinará a la construcción del proyecto independiente Hualilan Gold.

En detalle, la operación por la que el empresario toma el control de CEL consiste en la colocación estratégica de u$s 6,6 millones a Inversiones Financieras del Sur S.A. («IFISA»), parte del Grupo Elsztain. La Sociedad colocó en IFISA 147.726.678 acciones ordinarias a un precio de 4,5 por un importe neto de 6.647.700,50 dólares australianos.

Cada acción lleva adjunto un derecho de compra de acciones ordinarias de compra de acciones ordinarias de la Sociedad. Los warrants de compra de acciones tendrán una vigencia de dos años a partir de la fecha de cierre a un precio de ejercicio equivalente al precio de colocación más un 10% durante los primeros 12 meses, y el precio de colocación más el 20% después de 12 meses.

La posición de Elsztain no es simplemente una inyección de fondos. La empresa tiene la intención de nombrarlo "presidente no ejecutivo del Consejo de Administración", informó oficialmente. Y ese nombramiento está acompañado por otro de un hombre de confianza en la historia empresarial de Elsztain. CEL dijo que también se nombrará a Saul Zang como director no ejecutivo de la empresa.

Zang secunda a Elsztain en sus mayores compañías como IRSA, Cresud y el Banco Hipotecario.