El trabajo del futuro estará marcado por la tecnología

A causa de la pandemia y los avances tecnológicos, el mundo del trabajo experimentó cambios significativos. Pablo Maison, Chief Human Resources Officer (CHRO) del Grupo Perez Companc, expuso sus reflexiones sobre el futuro del trabajo y los desafíos que enfrentan las organizaciones.

Maison participó del evento de Recursos Humanos organizado la semana pasada por El Cronista y la revista Apertura y destacó que "la pandemia ha provocado cambios en los hábitos y prioridades de las personas, tanto en aspectos relacionados con la vida como con el trabajo".

Además, siguió: "Este cambio es especialmente notable entre los jóvenes, quienes buscan una mayor calidad de vida y no están dispuestos a comprometer su tiempo y necesidades personales por un empleo que no les resulte satisfactorio".

Y explicó: "Si bien en América del Sur el ritmo de cambio laboral no es tan acelerado como en otras partes del mundo, existen necesidades específicas que los jóvenes plantean y que deben ser cubiertas para que estén dispuestos a trabajar. Esto se aplica en todos los estratos sociales y, si la ecuación entre su estilo de vida y el salario no funciona, no están dispuestos a comprometer largas horas de trabajo".

Otro de los factores que analizó el CHRO del Grupo Perez Companc fue el impacto que tuvo la tecnología en el mercado laboral y cómo la pandemia aceleró este proceso. En este sentido, dijo que "en 2018 varios líderes de opinión mundial aseguraban que la mayoría de los puestos dentro de las organizaciones principales se verían afectados. Esto augura un mundo laboral completamente diferente".

Y agregó: "La pandemia redujo considerablemente el plazo en el que se esperaba que se produjeran estos cambios y cada vez menos personas trabajarán en grandes compañías y optarán por trabajar de manera remota o como freelancers. Por otro lado, las organizaciones se volverán altamente digitalizadas y con un menor número de tareas rutinarias".

En cuanto a los desafíos que estos cambios traen aparejados, Maison dijo que "es importante saber qué sucederá con las personas impactadas por la tecnología y la automatización. En este sentido, es importante ver qué papel toma el Estado y los sindicatos, así como la forma en que se preparará a la fuerza laboral para el futuro".