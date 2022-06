El precio de los departamentos cayó 12% en un año: cuáles son los que más defienden su valor

En el mercado inmobiliario se vende poco, pero lo que queda claro es que aquello que se vende se hace con precios realmente bajos. Según un relevamiento de la Universidad del CEMA y Remax, los precios de cierre tuvieron una baja del 12% en el último año.

"El índice del M2 Real correspondiente al mes de abril de 2022, se ubicó en los u$s 1751 por m2 para el conjunto de departamentos usados de 1 a 3 ambientes", resalta el informe en el que también participó Reporte Inmobiliario.

Se trata de un 11,9 % por debajo del índice de abril 2021. Ahora, según los datos relevados, con relación a enero de 2020, mes inicial de este índice, la reducción del precio del m2 fue casi del 20 por ciento.

Las unidades más pequeñas, a pesar de existir gran cantidad de oferta en el mercado, son los que más defienden sus precios. "Los monoambientes alcanzaron en abril pasado los u$s 1846 por m2, mientras que el precio por m2 de las unidades de 2 y 3 ambientes fue de u$s 1835 y u$s 1663 respectivamente".

El regateo hoy en promedio es del 7,5%, la mitad que hace un año attas

Con respecto al mes de inicio de la serie, enero de 2020, los precios actuales resultaron, en el caso de los monoambientes, un 16,5% más económicos y un 18,2% más bajos para las unidades de 2 ambientes. Ahora, las unidades de 3 ambientes acumularon una caída del 22 % con respecto al primer mes de 2020.



¿Se terminó el regateo?

Según los datos relevados por el informe, la brecha entre el valor originalmente publicado de la propiedad y el precio de venta, conocido habitualmente como rango de contraoferta representó en abril de 2022 un promedio del 7,49%. "Se trata de la brecha de reducción más alta del último año", explican.

En plena pandemia esos números llegaron a duplicar el valor. Pero, la mayoría de las propiedades en oferta se retasaron en el último año haciendo que los valores de publicación se acerquen más a los de cierre .

El índice incluye los datos de compra venta de departamentos de la red de oficinas adheridas a la marca Remax cuyo primer dato corresponde a enero de 2020 con actualización mensual en función del valor de cierre de las compraventas efectuadas.