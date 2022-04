Efecto dólar barato: una aerolínea suma vuelos a Argentina por mayor demanda de Estados Unidos

Air Canada suma vuelos entre la Argentina y Canadá para traer más extranjeros al país, en un contexto en el que, por el dólar alto, s e presenta como un destino barato para el turismo internacional . Es la única aerolínea que opera vuelos entre Buenos Aires y las ciudades canadienses de Montreal y Toronto, vía Brasil.

Además, para atraer a los argentinos, lanzó tarifas promocionales, por debajo de u$s 1000 en dos de sus tres cabinas. En clase economy, hay pasajes desde u$s 540, mientras que en la categoría premium economy rondan los u$s 940.

más demanda de extranjeros y argentinos

Según Virgilio Russi, vicepresidente de Ventas Internacionales de Air Canada, "cada vez hay más interés de turistas extranjeros en visitar el país, al tratarse de un destino competitivo por el tipo de cambio".

"Registramos una mayor demanda que antes de la pandemia, especialmente por parte de canadienses y estadounidenses. Nuestros hubs en Canadá amplían las posibilidades a pasajeros de los Estados Unidos de venir a la Argentina", explicó el ejecutivo en una rueda de prensa, en el marco de su visita al país.

Air Canada suma vuelos

Así, tras afianzarse en el mercado corporativo, la compañía busca crecer en el turismo de ocio. "Los inversores nos pidieron diversificar el público, para no estar atados solo al segmento de business travel. Por eso, apuntamos a consolidarnos en los viajes por placer. Según nuestras proyecciones, el turismo de ocio superará en 2023 los niveles de 2019", aseguró.

La estrategia busca generar una demanda pareja durante todo el año. "Teniendo en cuenta que la Argentina y Canadá tienen una estacionalidad contraria, la intención es que la temporada se mantenga alta de forma constante", explicó.

El turismo receptivo continúa recuperándose. Según el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en el verano -durante diciembre enero, febrero y marzo- ingresaron al país más de 1 millón de extranjeros, pese al surgimiento de la variante Ómicron, y se espera un fuerte crecimiento para este mes y mayo, de la mano de la mayor conectividad aérea y la baja de contagios.

Estados Unidos y Brasil representan el 28,6% de los ingresos de extranjeros no residentes, con una estadía promedio de 21,3 días, de acuerdo a la última encuesta "Estadísticas de turismo internacional", elaborada por el Instituto de Estadística y Censos (Indec).

Los estadounidenses son la gran sorpresa del ranking que elaboró la cartera turística sobre la nacionalidad de los viajeros internacionales que arribaron al país durante el verano: representaron el 8,1% del total. Se ubicaron por detrás de los brasileños y paraguayos, y por encima de los chilenos y uruguayos.

En el mercado local, la compañía ya observa una reactivación de la demanda, pese a la imposibilidad de financiar en cuotas consumos internacionales. "La limitación se sintió en las primeras semanas, lo que provocó una baja, pero después se estancó y ahora está en alza. Hay muchas ganas contenidas de viajar", sostuvo Russi.

Air Canada suma frecuencias y asientos

La aerolínea de bandera canadiense retomó los vuelos entre la Argentina y Canadá en diciembre, luego de tener suspendidos los servicios por más de 20 meses.

Air Canada tendrá un vuelo diario

Recientemente, pasó de tener tres frecuencias semanales a cuatro en las rutas Buenos Aires-Montreal y Buenos Aires-Toronto, con sus aviones Boeing 787. En el segundo semestre, tendrá un vuelo diario en ambas, superando así la oferta que tenía en la prepandemia, cuando operaba seis frecuencias semanales en los dos casos.

La capacidad aumentará un 146%. De los 298 asientos que ofrece por día, pasará a 450 diarios. Por semana, implica un salto de 1192 a 3150 butacas. De esta manera, espera alcanzar el nivel de operación prepandemia, que hoy se encuentra en el 80%.

Los vuelos hacen escala en San Pablo (Brasil), para luego viajar non-stop a Canadá

Desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los vuelos hacen escala en el Aeropuerto de Guarulhos de San Pablo (Brasil), para luego viajar non-stop a Canadá. Antes del Covid-19, la escala se realizaba en Santiago de Chile (Chile).

"Estas modificaciones aún están sujetas a la aprobación gubernamental, pero ya tenemos las gestiones encaminadas y creemos que no habrá inconvenientes al respecto", aclara el ejecutivo de Air Canada, que ya conecta Canadá con otros países de América latina, como Brasil, Chile, Colombia y Perú.