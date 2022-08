Efecto blue: autos y camionetas se pagan 30% más baratos en dólares que hace un mes

La escalada del dólar se sintió en el mercado automotor en julio. Subió 8,8% la venta de 0 km. en el mes y 16,8% versus julio de 2021. Muchos compradores con dólares billete aprovecharon la brecha cambiaria e invirtieron en autos y camionetas, un mercado con alta demanda y oferta todavía restringida .

Según los datos informados por la Asociación de Concesionarios (ACARA), el número de vehículos patentados durante julio ascendió a 38.561 unidades. En los siete meses acumulados del año se patentaron 248.532 unidades, un 2% más que en el mismo período de 2021, en el que se habían registrado 243.736 vehículos.

Autos: clientes con dólar billete apelan al auto 'puré' para aprovechar la brecha

"Los precios subirán fuerte en septiembre por los sobrecostos que implica importar", advierte esta experta en comercio exterior

El presidente de ACARA, Ricardo Salomé resaltó que "estamos ante una verdadera oportunidad para adquirir un vehículo y que este un buen momento para comprar para quien tiene algún ahorro porque puede generarse beneficios múltiples, adquiriendo un vehículo un 30% más barato en dólares de lo que estaba hace algunas semanas, y poder preservar el valor de ese capital".

Tomando como ejemplo los tres vehículos más vendidos en el mes, esa ventaja para quienes tienen ahorros en dólares es clara y aun se mantiene a pesar de la caída en la divisa de los últimos días.

El Fiat Cronos fue el auto más vendido del mes con 2.975 unidades patentadas. Según la lista sugerida por la propia terminal, el precio del modelo más barato (el Attractive 1.3) fue de $2.873.400. El 1° de julio, se necesitaban unos 12.000 dólares para comprarlo si se tenían billetes y se cambiaban al blue. La semana pasada, bastaron u$s 8500 .

El segundo auto más vendido fue el Peugeot 208, del que se patentaron 2.761. En julio, el precio de ese vehículo arrancaba en $ 3.422.100 (en la versión Like 1.2L AM23). A comienzo de mes se necesitaba tener alrededor de u$s 14.400 mientras que en la última semana de julio, eran suficientes u$s 10.125.

Salomé agregó que "los recientes cambios políticos son un hecho esperanzador y hoy ha sido un día positivo, con una buena reacción de los mercados y una baja sensible de la divisa con lo cual somos optimistas y seguimos manteniendo las previsiones iniciales del año de que finalizaremos el mismo con 200.000 unidades de patentamientos nacionales y otras 200.000 importadas de piso".

De hecho, el peso de los autos nacionales en las ventas de 0km. cambió radicalmente como consecuencia de las trabas para importar. Hoy 58% de los autos que se venden son nacionales. Hace un año, era el 48%.

Salomé advirtió igualmente que el sector de concesionarios, "hoy están trabajando sólo al 40% de su capacidad, con el perjuicio económico que eso genera. Más allá de algún vehículo puntual, que puede tener alguna demora, hay disponibilidad de los modelos que se fabrican en el país con lo cual, para el que esté dispuesto a adaptarse a la oferta existente, hoy puede renovarse".