e-commerce: firmas buscan escalar al estándar de Amazon en la región

La noticia puso en alerta a las grandes firmas de e-commerce de la región. Amazon, el gigante estadounidense del comercio electrónico, ampliará su operación en Brasil, donde actualmente solo comercializa libros de forma online. Se espera que a partir del 18 de octubre comience a vender a través de su plataforma productos electrónicos celulares, monitores, cámaras y televisores y en un plazo más largo, los mismos artículos que en los Estados Unidos.

La fecha fue publicada por el diario brasileño Valor, que también señaló que la empresa no venderá directamente a los consumidores sino que lo hará a través de otros marketplaces, como intermediario. En los últimos 15 dias, según el diario, Amazon compartió con las empresas instructivos donde les explicaban cómo preparar un catálogo para Amazon y administrar los productos ofrecidos.

Una de las principales afectadas por el desembarco de Amazon puede ser la argentina Mercado Libre: nada menos que el 54% de sus ingresos dependen de lo que se vende en Brasil.

"No conozco los planes de Amazon y pocos lo saben. Pero no lo veo en el futuro cercano en la Argentina", señaló a El Cronista Gustavo Sambucetti, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace). "Pero en términos de la región, donde ingresa Amazon sube el estándar de servicio para todos. El mercado brasileño es muy importante y está muy desarrollado, con un amplio número de marketplaces, no es un mercado fácil pero tiene mucho potencial por su tamaña y su madurez", agregó. Entre los principales se destacan B2W, que es el más grande del e-commerce brasileño, y Walmart.

De acuerdo con datos de PagBrasil, los brasileños gastan en compras online unos u$s 15.800 millones, según las cifras estimadas para 2017, con electrodomésticos, dispositivos electrónicos y artículos de decoración para el hogar como los principales rubros.

El año pasado, Amazon tuvo un volumen bruto de ventas en Brasil de 200 millones de reales (unos u$s 63,4 millones), un 65% más que en 2015, dijo a la agencia Bloomberg el analista Fabio Monteiro. La compañía estadounidense, con sede en Seattle, tiene aproximadamente el 20% del tráfico que los principales jugadores del mercado vecino, como Americanas.com de B2W, lo que es una importante ventaja competitiva.

"La llegada de nuevos jugadores cambia el statu quo. Pero si son jugadores que hacen las cosas también contribuyen a la incorporación del hábito de compra online. Todavía el mercado online en Latinoamérica tiene mucho por crecer y hay un desafío por agrandar la torta de compradores, de cantidad de transacciones. Como industria me parece que está bueno que haya nuevos jugadores", destacó Sambucetti. "De todos modos, no creo que esto signifique un desembarco de Amazon en toda Latinoamérica de un día para otro. Brasil es el primer paso que ellos están dando, pero en tamaño Brasil solo es como varios países de América Latina juntos", señaló.