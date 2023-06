Día del Padre: para aprovechar descuentos y promos, la compra de regalos ya no espera a último momento

Se acerca el Día del Padre y las marcas ya lanzaron su combo de ofertas. Con descuentos que llegan al 60%, promociones -como 2x1 o rebajas en el segundo artículo- y hasta 24 cuotas sin interés, buscan incentivar el consumo retraído.

El público también empezó a prepararse. Las compras se anticiparon en algunas zonas del país como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, y ya no esperan al fin de semana como en otros años.

Según la empresa de logística Shipnow, el comportamiento de los usuarios en el comercio online es "un parámetro a tener en cuenta", dado que muchas compras de regalos se anticiparon en el Hot Sale de 2022, que se realizó previo al Día del Padre, tendencia que este año podría replicarse con los consumos virtuales.

Promociones y cuotas de bancos y billeteras para aprovechar en regalos del Día del Padre 2023

El sector espera un impulso en los rubros más buscados tradicionalmente en esta fecha: indumentaria, calzado, deportes, perfumería y tecnología tanto en locales a la calle como en shoppings. Los comerciantes se ilusionan con que sea un aliciente tras las ventas minoristas de mayo, que medidas a precios constantes, se contrajeron un 2,8% comparado al mismo mes del año pasado y significaron la mayor caída de 2023, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Para traccionar la demanda, los centros comerciales realizaron acuerdos con las principales entidades financieras del país. En alianza con las marcas, bancos y fintechs ofrecerán durante toda la semana promociones para aprovechar, con descuentos que alcanzan el 60%, hasta 24 cuotas sin interés y topes de reintegro.

Al respecto, Silvia Acerbo, gerente de la Cámara Argentina de Shoppings Centers (CASC), resaltó que "los clientes van a encontrar acciones como descuentos con bancos, regalos por transacciones y sorteos de entradas a eventos". Por ahora, las compras se concentran en comercios de calles y avenidas. Les siguen plataformas de comercio electrónico y shoppings.

Expectativas de ventas moderadas para el Día del Padre 2023

Aunque esperan un salto en las ventas, las expectativas son moderadas. Si las proyecciones se cumplen, se estará cerca de recuperar los niveles de la prepandemia. No obstante, aseguran que se siente la caída de poder adquisitivo: cinco de cada 10 comercios pyme estiman que las ventas se mantendrán o aumentarán levemente en términos interanuales, de acuerdo a la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba).

Según un relevamiento de la consultora Focus Market en base a 9750 casos, se prevé un ticket promedio por regalo de $ 15.750. "El Día del Padre es una fecha comercial importante. Las ventas minoristas mermaron, por lo que es una oportunidad para atraer la demanda. Los pagos con tarjeta son la opción más buscada, sobre todo programas como Ahora 12, con una tasa y un costo financiero en línea con la inflación anual proyectada", consideró Damián Di Pace, director de Focus Market.

Las tiendas de e-commerce ganan relevancia por la posibilidad de comparar precios. La plataforma Tiendanube informó que en los últimos 10 días vendió 1,2 millones de unidades. La mayoría fueron productos de ropa deportiva y abrigo, zapatillas, accesorios para la parrilla, mates y bolsos materos, relojes inteligentes y auriculares.

Así y todo, el ticket promedio se encuentra por debajo de la inflación interanual. E l sistema de facturación Contabilium, que utilizan más de cinco 5000 emprendedores del país, relevó un gasto promedio de $ 25.176, con un incremento del 88,29% versus 2022, en tanto que la inflación interanual se ubicó en 108,8% en abril, de acuerdo al Instituto de Estadística y Censo (Indec).

Por la crisis, creció el interés por "regalos caseros para el Día del Padre" (180%) y "regalos artesanales para el Día del Padre" (40%), según los términos de búsquedas que recolectó Think with Google. En ese escenario, muchos buscarán ahorrar con obsequios más austeros o se inclinarán por experiencias como las de Bigbox, con una oferta accesible que apunta a regalos que tengan sentido o sean prácticos: un desayuno o una picada a domicilio, una selección de vinos, una comida en un restaurante o un cambio de look en peluquerías y barberías.

En este contexto, pasado el Día del Padre, algunas promociones se mantendrán hasta fin de mes, como cuotas sin interés y gastos de envíos bonificados en operaciones online, para que aquellos que no lleguen a realizar los regalos a tiempo puedan hacerlo después o aprovechen las facilidades en compras para ellos. Las marcas apuntan a seducir a consumidores que a fin de junio tendrán pesos extra en sus bolsillos, tras el cobro del medio aguinaldo.