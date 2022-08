Despegar apuesta a los alquileres temporarios para competir con Airbnb y Booking

Despegar amplía su oferta de alquileres temporarios y se consolida en este segmento en crecimiento, en línea con las últimas tendencias de la industria turística y la reactivación tras la pandemia.

En el actual contexto de trabajo híbrido, donde los vacation rentals cobraron impulso desde el inicio del coronavirus, la plataforma de viajes presentó su última apuesta: un nuevo vertical de negocios de alquileres temporarios, disponible en todos sus canales, que se suma a su portafolio de alojamientos en hoteles, cabañas y resorts.

Aunque ya prestaba este servicio, se trata de una nueva unidad que ahora lanzó una sección propia y le disputará el terreno a Airbnb y Booking. Con esta jugada, la compañía, que llegó a liderar junto con Mercado Libre la avanzada regional de unicornios -la denominación que adquieren las empresas con una valuación de más de u$s 1000 millones-, vuelve a tomar vuelo y busca recuperar esa posición.

La oferta de alquileres temporarios de Despegar

En la Argentina, Despegar ofrece 7500 propiedades, de las cuales casi 3000 son vacation rentals. Los destinos donde más se demandan este tipo de hospedaje son Buenos Aires, Bariloche, Córdoba, Ushuaia, Iguazú, Villa Carlos Paz, Tandil, Colón, San Martín de los Andes y Mendoza.

A nivel global, su cartera de productos está conformada por casi 420.000 alquileres temporarios, de los cuales hay 265.000 departamentos, 97.000 casas, 17.000 cabañas y otras 40.000 opciones entre condominios, casas de campo, campings y casas flotantes. Más de 50.000 de esas unidades son pet friendly.

El catálogo en América latina cuenta con 68.000 inmuebles. El número se triplicó en lo que va de 2022 y la oferta prevé crecer aún más en los próximos meses, con la expansión a toda la región de Stays.net, empresa brasileña referente en la gestión de alquileres vacacionales en ese país y uno de los principales players del mundo.

La nueva sección de alquileres temporarios ya está disponible en todos los canales de Despegar.

En marzo, con un desembolso de u$s 3 millones (equivalentes a 15,65 millones de reales en ese entonces), Despegar se quedó con el 51% del paquete accionario de esta firma, que tiene un inventario de más de 17.000 inmuebles ubicados, principalmente, en Brasil, y 20 alianzas con instituciones.



Fundada en 2016, funciona como una empresa de software como servicio (SaaS) y ofrece un sistema completo de gestión de propiedades para alquileres temporarios, que incluye Channel Manager, Property Management System, ERP y reservas de e-commerce con integración entre propietarios, corredores y administradores.

En una entrevista reciente con El Cronista, Paula Cristi, gerente general para la Argentina y Uruguay, quien asumió el liderazgo local de la compañía en medio de la pandemia, destacó que "Stays.net es una herramienta robusta". "La es incorporar más propiedades y expandirla en la mayor cantidad de mercados posibles. Lo que ofrecemos en la Argentina es un volumen muy chico, producto de acuerdos. A tres años, esperamos consolidar 140.000 propiedades en la región", adelantó.

Dado que solo el 10% de los dueños de alojamientos temporarios de América latina utiliza la gestión de canales digitales en comparación con el 90% que lo emplea en Europa, existe un amplio margen con que la nueva asociación con Stays.net.

"Siempre estamos atentos a las tendencias. Es una manera de mejorar nuestra propuesta de valor, añadiendo opciones. El objetivo es adaptarnos a las necesidades y los intereses de los clientes, trabajamos cada día para que así sea. Queremos ser siempre la primera opción para los viajeros y esta adquisición es un gran paso en ese sentido", señaló al cierre de la transacción Marcelo Grether, chief M&A and New Business de Despegar.



En ese sentido, la compra de la participación mayoritaria de Stays.net es un reflejo de la apuesta por este segmento. "En los últimos meses, hubo cambios rotundos en los hábitos de los viajeros, con esta nueva modalidad laboral mixta. Hoy son miles quienes emplean el anywhere office, algunas compañías extendieron sus políticas de vacaciones y surgieron fenómenos como el workation, que permite alargar la estancia y programar viajes por más tiempo", explica Ivan Marenco, Vacation Rentals VP de Despegar.

El 43% de los viajeros optó por un alquiler temporario durante la pandemia y 3 de cada 4 mantuvieron esa preferencia con la vuelta a la normalidad.

"Por eso, trabajamos de forma constante para brindar las mejores opciones que se adapten a las necesidades de los usuarios. El lugar donde uno se aloja cuando se va de viaje cobró un gran protagonismo en este último tiempo", asegura el ejecutivo.

De acuerdo a un estudio realizado por Deloitte en 2021, el 43% de los viajeros optó por un alquiler temporario durante la pandemia y, de ese total, tres de cada cuatro mantuvieron esa preferencia con la vuelta a la normalidad. En esa dirección, las perspectivas son promisorias . Según Despegar, se estima que el mercado online de alquileres temporarios experimentará un crecimiento del 40% hasta 2024, alcanzando una cuota de representación del 17% en el total de alojamientos.



DESPEGAR QUIERE VOLVER A SER UNICORNIO

Con esta última incorporación a su portfolio, Despegar continúa su expansión , acompañada de una mejora en sus resultados financieros. En junio, completó la compra de Viajanet, agencia de viajes online brasileña. Se trató de su tercera adquisición en el país vecino. En ese mercado, es dueña de Koin, fintech que adquirió hace dos años, luego de recibir una inversión de u$s 200 millones. En 2019, ya había comprado Viajes Falabella, el vertical de viajes del grupo chileno; y un año más tarde, en 2020, se quedó con Best Day, la agencia de turismo líder en México.

Con 22 años de trayectoria, más de 29 millones de clientes y operaciones en 20 países, hoy su capitalización bursátil es de u$s 551 millones. En el peor momento de la pandemia, tuvo una caída récord de su valor de mercado, que llegó a u$s 358 millones. Esta baja la hizo salir, temporalmente, del selecto club de los unicornios nacionales -al que ingresó en 2017, tras su debut en Wall Street, con una capitalización superior a u$s 2000 millones- y la convirtió en un unicorpse, juego de palabras entre el mitológico equino y el término en inglés de "cadáver" (corpse).

No obstante, la mejora en sus números evidencian la recuperación. Según sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre, en ese período, en relación a los primeros tres meses de 2021, sus gross bookings (la facturación bruta) incrementaron un 118% a u$s 803,9 millones, impulsadas por la mayor demanda de viajes, aunque con un nivel de reservas menor al esperado por el impacto de Ómicron. Todavía la empresa está lejos de alcanzar el nivel prepandemia (se encuentra al 69%).

Sus ingresos netos representaron u$s 112,4 millones, con un crecimiento interanual del 117%, alcanzando el 84% del volumen obtenido en el mismo trimestre de 2019, antes del coronavirus. Las operaciones incrementaron un 59% interanual y significaron el 74% del volumen transaccionado en ese período prepandemia. La contratación de estadías nocturnas en habitaciones aumentaron un 65% año contra año y el 'programa de lealtad' alcanzó los 3,2 millones de miembros.

"Con Ómicron detrás y las restricciones de viaje prácticamente eliminadas, esperamos que la demanda continúe recuperándose. Nos alienta la oportunidad sustancial que presenta la reanudación de los viajes internacionales, dado el liderazgo regional de Despegar", concluyó Damian Scokin, CEO de Despegar.