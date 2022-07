Un departamento a estrenar ya cuesta como uno usado: precios y oportunidades

Un departamento a estrenar ya cuesta como uno usado. Es que el precio de las propiedades nuevas en el AMBA cayeron la mitad de lo que lo hicieron los usados.



El mercado inmobiliario atraviesa una crisis que parece difícil de revertir. En la Ciudad de Buenos Aires se venden en promedio 2500 propiedades por mes con un récord de departamentos a la venta que superan las 163.000 propiedades en oferta. Este escenario impulsó la caída de precios.

Según los datos relevados por Reporte Inmobiliario, los departamentos usados en la Ciudad de Buenos Aires bajaron en promedio un 37% desde el 2019, mientras que los departamentos a estrenar sumaron en el mismo periodo un baja del 18%.

El informe destaca que en los últimos 12 meses los inmuebles nuevos se retrajeron un 4 %, mientras que las unidades usadas descendieron un 9% su valor. El 2021 fue el peor año de la serie para el usado con una baja del 17%, y 2020 el peor año para los nuevos con una caída promedio del 9%.

Pero por qué los precios de los usados se desaceleran más rápido. La explicación tiene que ver con la necesidad de venta de los propietarios.

Los departamentos a estrenar defienden mejor los precios que los usados

"Los inversores en inmuebles nuevos o desde pozo tienen menos necesidad de vender las unidades ante las crisis, pudiendo esperar a que el mercado se revierta. Además este tipo de comprador más sofisticado viene observando que los costos aumentan en dólares, por lo que es de suponer que podrán obtener mayor valor por el activo en el que invirtieron en el futuro", explican desde Reporte Inmobiliario.

El comportamiento de los inmuebles a estrenar desde el 2006 a hoy, más allá de los periodos de devaluaciones y cepo, incrementaron su valor en promedio un 6% anual medidos en dólares billete .

Según los datos en base a los relevamientos interanuales, en los últimos 12 meses la tasa de caída para ambas tipologías resultó la más moderada, de hecho en el caso del usado las cifras trimestrales muestran un amesetamiento en los valores.

Oportunidades y precios

Por ejemplo, en el barrio de Caballito un departamento de dos ambientes con 40 metros cuadrados (m2) a estrenar cuesta u$s 115.000, uno de iguales condiciones pero usado sale u$s 110.000, es decir prácticamente no hay diferencia.

"Lo que sucede con los inmuebles a estrenar es que si bien los valores de publicación no se acomodaron a la baja como los usados, el poder de negociación con las desarrolladoras suele ser mayor. De esta forma, a la hora de cerrar la operación se pueden conseguir descuentos más importantes", explica Daniel Bryn dueño de Invertire Real Estate.

Mientras que un departamento a estrenar también de dos ambientes y 50 m2 pero en el barrio de Belgrano tiene un precio de u$s 148.000. A pocas cuadras, un inmueble similar pero en un edificio usado tiene un valor de u$s 140.000.