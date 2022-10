Cyber Monday 2022: qué ofertas se consiguen en viajes al exterior para las próximas vacaciones

El CyberMonday 2022 ya está en marcha, con promociones en diferentes rubros, entre ellos viajes al exterior. Desde este lunes hasta el miércoles, en la iniciativa que lleva adelante la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) con el objetivo de promover el e-commerce se consiguen ofertas de hasta el 66% y cupones de descuentos de hasta $ 110.000 en las promociones destacadas en pasajes de avión, hoteles y paquetes de turismo internacional.

Participan del evento de compras online distintos operadores, como agencias de viajes, aerolíneas, cadenas de hoteles, empresas de excursiones, rentadoras de autos, firmas de asistencia al viajero, centrales de reservas de viajes en ómnibus y navieras con propuestas para cruzar a Uruguay. Así, durante tres días, los viajeros podrán encontrar ofertas en vuelos, alojamientos, paquetes turísticos, actividades a realizar en los destinos, alquileres de autos y más.

Aunque el CyberMonday tiene como foco principal la venta de viajes domésticos, con hasta 12 cuotas sin interés utilizando las tarjetas de los bancos más importantes del país, también se consiguen opciones para viajar al exterior. A continuación, una selección de las rebajas destacadas:



Qué descuentos hay en viajes en Cybermonday 2022

En Despegar, se destacan las ofertas en hoteles all inclusive del Caribe, y descuentos de hasta $ 110.000 en paquetes a playas y de hasta $ 50.000 en vuelos a Madrid, Barcelona, Nueva York y Miami con tarjetas del banco BBVA. Por su parte, los vuelos a Europa a través de Air Europa y a los Estados Unidos mediante American Airlines también tienen descuentos de hasta $ 55.000; mientras que se encuentran hoteles en Brasil con hasta $ 12.500 de rebaja.

"Diseñamos experiencias de viaje especialmente pensadas para los usuarios, en función de sus necesidades e intereses. Con el objetivo de que vivan una experiencia completa, para este verano creamos paquetes curados por los expertos de la compañía, con aéreos, alojamientos y actividades", destacó Paula Cristi, gerente general de Despegar en la Argentina y Uruguay.

"Para aprovechar el CyberMonday en la plataforma, sugerimos las siguientes recomendaciones: activar las notificaciones de la app de Despegar para seguir minuto a minuto las ofertas exclusivas; hacer una selección de productos a comprar para estar organizado y no perderse las ofertas; una vez elegidos los productos, se recomienda comprarlos en el momento, ya que las promociones tienen stock limitado; verificar el límite de la tarjeta de crédito y tener en cuenta que se puede abonar con dos tarjetas para aprovechar las oportunidades de cada banco", explicó Cristi.

Se puede abonar con dos tarjetas para aprovechar las oportunidades de cada banco.

En tanto, CVC Corp -el grupo dueño de las marcas Almundo, Avantrip y Biblos- participa del evento con sus dos unidades de venta directa Almundo y Avantrip. En Almundo, hay cupones de descuentos de hasta $ 100.000. En vuelos internacionales se destaca Brasil, cuya venta viene creciendo en los últimos días para viajar durante el verano. Se espera que la tendencia continúe. La plataforma ofrece una rebaja del 10% para volar al país vecino con la aerolínea Gol Linhas Aereas. Asimismo, hay tarifas rebajadas Europa, los Estados Unidos y el Caribe.

Por otro lado, en cuanto a estadías en el extranjero, en Almundo se consiguen cupones de descuentos por $ 20.000 en hoteles seleccionados hasta rebajas del 66%, 45% y 10% en el Caribe, Brasil y hoteles Resort Disney, respectivamente. En tanto, Avantrip ofrece hasta un 60% off en hoteles all inclusive y hasta un 30% off en alojamiento en los Estados Unidos y España.

Para los que les gusta tener todo solucionado en una compra, Almundo ofrece un 30% en paquetes para viajar al Caribe y Brasil, a playas como Cancún, Buzios, Salvador de Bahía, Natal y Pipa. Las propuestas incluyen también 2x1 en traslados, paseos en barco gratis, siete noches al precio de seis y city tours incluidos, dependiendo del caso. Por su parte, Avantrip ofrece paquetes internacionales con 25% de descuento, a destinos como Río de Janeiro, Buzios, Punta Cana y Cancún.

Turismo es una de las categorías que forma parte del CyberMonday 2022.

"La expectativa es alta, ya que los argentinos suelen aprovechar este evento para concretar viajes que vienen planeando. Este año fue complejo para la industria. Sin embargo, las ganas de viajar se sobreponen y se buscan alternativas para hacerlo posible. Las ofertas que brindamos son posibles gracias al apoyo de nuestros partners. Nuestra prioridad es que los clientes reciban la mejor atención en todos los canales de venta", comentó Erika Schamis, directora de Producto de Almundo.



Consejos a tener en cuenta

Una serie de recomendaciones, de la mano del sitio Promociones Aéreas -especialistas en buscar buenas ofertas- para tener en cuenta al momento de realizar búsquedas o contratar las próximas vacaciones durante el CyberMonday:

-A dónde vamos: si bien cada viajero tiene cierta idea de a dónde le gustaría viajar, ser flexibles en cuanto a destinos y fechas puede resultar favorable en estas campañas de descuentos. "Está muy bueno cuando aparece una oferta que no imaginábamos y de ahí planeamos un viaje, encontrar el vuelo que te sorprenda, ya sea por el destino en sí como por la tarifa final", afirmó Matías Mute, creador del sitio Promociones Aéreas.

-Tarjetas preparadas : es importante tener a mano la tarjeta de crédito y chequear que el saldo disponible para la compra permita aprovechar las oportunidades que puedan ir surgiendo.

-Flexibilidad: es más fácil adecuarse a una buena oferta en la fecha sugerida que buscar promociones solo para la fecha planeada. Para quienes no pueden viajar en cualquier época por motivos personales, laborales o académicos; es aconsejable si pueden analizar como alternativas fechas cercanas. Por eso, conviene buscar varias combinaciones en fechas continuas para elegir la mejor opción.



Es más fácil adecuarse a una buena oferta en la fecha sugerida que buscar promociones solo para la fecha planeada.

-Precios: tener referencias de las tarifas habituales (fuera de los días de promoción) es esencial para saber si existe verdaderamente un precio conveniente. También es importante chequear que la empresa en la que se busquen las tarifas figure en el sitio de CyberMonday y sea parte del evento oficial.

-Millas: son las grandes aliadas a la hora de llegar al destino deseado o a algún aeropuerto cercano donde se consigan tarifas más económicas, por ejemplo, vuelos desde Foz de Iguazú, Río de Janeiro o San Pablo. "Recomiendo aprovechar las promociones que parezcan interesantes en cuanto a compra o canje de millas", sugirió Mute.