Cuánto cuesta ir ver a Boca y River en el Mundial de Clubes

El fútbol genera pasiones. A menos de una semana del inicio del Mundial de Clubes, los hinchas de River y Boca hacen cuentas de último momento para no perderse este campeonato, en el que participan los mejores clubes de todo el mundo. Para presenciar solo la primera fase, se necesitan más de u$s 3000 entre entradas, pasajes y alojamiento.

El torneo arranca el próximo domingo 15 de junio y se extiende hasta el 13 de julio. Son en total ocho zonas de cuatro equipos cada uno y, luego de tres partidos en cada una, los dos mejores avanzarán a octavos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los 12 escenarios seleccionados para el desarrollo de los cotejos.

Las entradas para la primera fase salieron a la venta a mediados de diciembre con precios que arrancaban en u$s 45 y llegaban hasta los u$s 2200 en el caso de la final.

Pero, contra todos los pronósticos, quienes decidieron comprar las entradas a los partidos de la primera fase a último momento pagaron mucho menos. Es que la semana pasada, la FIFA anunció una rebaja en los tickets para el primer partido. Los boletos de u$s 829 pasaron a valer u$s 300, mientras que los tickets de u$s 526 ahora cuestan u$s 140.

En Despegar, donde ya registran un 60% más de búsquedas de pasajes a Estados Unidos para esta fecha que el año pasado, ofrecen paquetes de viaje por 10 noches a Miami (del 14 al 25) para la primera fase a $ 2,3 millones. Incluye vuelo con una escala ida y una escala de vuelta, y alojamiento 3 estrellas.

"Desde abril, el 24% de las búsquedas de viajes a Miami tienen como fecha de check-in los días de inicio del Mundial de Clubes. Si se toma solo el mes de mayo, ese porcentaje sube al 30%, lo que significa que c asi uno de cada tres pasajes vendidos a ese destino responde al interés por asistir al campeonato", dijo Alejandro Festa, Gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar.

Quien quiera volar a Miami sin escala y poder presenciar todo el torneo deberá pagar u$s 2400 por pasaje. Ese precio en diciembre era de u$s 1400, pero ante la fuerte demanda y la oferta que se reduce cada vez más los precios sufrieron fuertes aumentos.

A esto hay que sumarle el valor total de las entradas que se calcula un promedio de u$s 2500 y u$s 2000 de alojamiento para los 30 días que dura el evento. Es decir que para presenciar el torneo completo se necesitan más de u$s 7000.

A esto hay que sumarle un dato que no es menor. Para viajar a Estados Unidos se necesita visa. Para quien no la tenga tiene que pagar un importe de u$s 185. Además hay que tener en cuenta los tiempos. Puede demorar entre tres y cuatro meses su emisión.

El Mundial de Clubes tiene un nuevo formato para este torneo internacional organizado por la FIFA. Serán 32 los equipos que se enfrentarán a partir del domingo que viene.

Este nuevo torneo nació como una iniciativa para reestructurar el formato existente de la Copa Intercontinental. Anteriormente enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores y al campeón de la UEFA Champions League. Y si bien ni Boca ni River llegan en su mejor momento, son muchos los fanáticos que no quieren dejar pasar la oportunidad.