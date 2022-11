Una nueva zona a metros de la General Paz sorprende con grandes proyectos inmobiliarios

Vivir en la provincia de Buenos Aires, pero a metros de la General Paz, es para muchos la combinación perfecta entre la tranquilidad, precios accesibles y la conectividad.

San Martín es una de las zonas que más creció en la última década y que se potenció como consecuencia de la pandemia. Desde un campus universitario , un hipermercado hasta nuevos desarrollos se instalaron para cambiar por completo la zona que compite con Devoto pero ofrece valores mucho más accesibles.

"La zona tiene mucho potencial. Primero por la presencia de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el club Mitre que cuenta hasta con una cancha de Golf y el hipermercado francés que es un sello de la zona", describe Sebastian Orlandi socio junto al ex jugador, Damián Manusovich, del grupo inversor Root Usina de Negocios que lleva adelante el proyecto Aera.

La desarrolladora Irsa, hace más de una década, pagó u$s 33 millones por la histórica planta que la tabacalera Nobleza Piccardo tenía en el partido de General San Martín, a sólo diez cuadras de la avenida General Paz. El grupo liderado por Eduardo Elsztain proyectaba un desarrollo de usos mixtos que incluía un shopping y un hotel. Por ahora ese proyecto no avanzó pero potencia la zona.

"La pandemia generó mayor demanda hacia los barrios periféricos. El primer cordón fuera de la General Paz recibió impulso positivo. El desafío es generar desarrollos en tierras con baja incidencia. Los desarrolladores con más renombre se están instalando allí resignificando la zona", explicó por su parte, Gustavo Ortola Martínez dueño de la inmobiliaria Like que trabaja en Devoto, Villa del Parque y San Martín.

Con una inversión de u$s 20 millones el proyecto inmobiliario Aera, promete ser una joya del real estate y propone un nuevo estilo de vida en el Distrito Nueva Lynch -como denominan la zona la desarrolladora- en el partido de San Martín.

La zona es considerada como un nuevo polo de modernización, con conectividad y de fácil acceso, ya que se encuentran ubicadas a tan solo 2 minutos de la Avenida General Paz.

El nuevo proyecto

En un predio de 11.000 m2, donde funcionaba una estación de servicio y una terminal de ómnibus, se erigen dos torres con 170 departamentos, 120 cocheras, y más de 1000 metros cuadrados (m2) y otros 1300 m2 en locales para que funcione allí un polo gastronómico.

Uno de los principales atractivos de la zona tiene que ver con los valores. "Hay mucho comprador porque quieren estar cerca de la General Paz y se siente muy atraído por los precios . Mientras en Villa Pueyrredón se abona en promedio u$s 2200 el m2 y en Devoto el precio es de u$s 3000 en esta zona los valores arrancan en u$s 1300 el m2.



El desarrollo cuenta con unidades que van desde monoambientes de 45 m2 hasta los cuatro ambientes con más de 125 m2. "Está pensado para el consumidor final y para el inversor que apuesta a la zona para una renta universitaria", explica el empresario inmobiliario.



Hoy, a un mes del lanzamiento, ya está comercializado el 30% del proyecto. "Esperamos tener el emprendimiento finalizado en 36 meses, la primera de las torres que tiene 16 pisos seguramente se entregue antes que su par que cuenta con 26 unidades", agregó.

Y en post del crecimiento de la zona Orlandi explicó que actualmente solo se va a utilizar el 25% del terreno. "Tenemos pensado seguir creciendo. Vamos a hacer un club, un restaurante y amenities que puedan utilizar no solo los propietarios del edificio sino los vecinos del barrio" , concluyó.

El comprador

El principal comprador que apunta a la zona de San Martín es un público aspiracional. " Muchas veces se trata de personas que quieren vivir cerca de Devoto pero no están dispuestos a pagar tanto dinero" , explica Ortola Martínez.

Devoto conserva sus casas antiguas con amplios espacios

A este público se suman dos compradores muy claros. Por un lado los más jóvenes que vivieron históricamente con sus padres en Devoto y a la hora de independizarse buscan precios más accesibles sin alejarse de su zona de confort.

En un segundo plano se encuentran los inversores que ven en la zona de San Martín una oportunidad por su crecimiento. "El desarrollo de nuevos emprendimientos prestigiosos lo pone en otro lugar. Hay un público que apunta a comprar para alquilar pensando en la Universidad", finalizó el especialista inmobiliario.