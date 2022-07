Cristiano Rattazzi criticó la "pobreza tipo africana" y el rumbo de la economía

Cristiano Ratazzi, expresidente de FIAT Argentina, criticó en duros términos al Gobierno por su rumbo económico y los niveles de pobreza alcanzados, los cuales, según él, son "de tipo africano" .

En diálogo con LN+, Ratazzi criticó la "decadencia" argentina en contraste con el ritmo de la economía hace casi un siglo: "En 1930 estábamos entre los primeros países del mundo", remarcó.

En este sentido, se indignó al subrayar que "no hay ningún país que haya sido rico y termine igual de pobre", una situación que llevó a la Argentina a tener "una pobreza tipo africana".

Luego, Ratazzi apuntó contra el actual Gobierno y pidió terminar con los "populismos sin plata", particularmente en el contexto actual en el que "lo único bueno con lo que contaban, como el precio de la soja, se está cayendo".

Además, el economista criticó la corrupción nacional y su poca influencia sobre el voto de la sociedad: "Somos el único país en el que el mandamiento de no robar no tiene influencia en el voto. Robar o no robar no le importa nada a la gente que vota", se enfureció.

Sin embargo, y en línea con esto último, Ratazzi se mostró optimista por las próximas elecciones y destacó la importancia del voto popular para "acabar con todo esto".

"Me alivia ver que los jóvenes quieran cambiar algo, no vivir de limosnas y trabajar en serio", resaltó el antiguo empresario. Y criticó nuevamente: "A fuerza de gastar de más, perder valor la moneda, hacer todo lo que hacen con la economía, ahora estamos pobres en serio y no tiene que ser así".



Ante esto, insistió: "La democracia es el reino del voto. La gente pedirá en las urnas un país en serio". Y, finalmente, pidió "ser como los países enserio" y dejar de pasar de "corralitos a corralones y Rodrigazos".

"Lo que necesitamos para el año que viene es que los valores de la libertad empiecen a ser fundamentales en todos los rubros, incluso en el económico. Es la base para que cualquier democracia pueda prosperar", concluyó al respecto.