Créditos UVA: los precios de propiedades a la venta en CABA tuvieron su mayor suba desde 2018

La vuelta de los créditos hipotecarios ya es un hecho. En paralelo con que varios bancos anunciaron el lanzamiento de nuevos préstamos UVA, los precios de las propiedades en venta registraron su mayor suba desde 2018, según un informe de Zonaprop.

De acuerco con el relevamiento, el precio medio por metro cuadrado (m2) en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en abril en u$s 2219. Se trató de un 0,8% más que el mes anterior. Fue, también, el mayor incremento mensual de los últimos seis años, destacó el portal inmobiliario.

En términos anuales, la suba de abril fue del 2,5%. De esta forma, en el primer cuatrimestre de 2024, los precios de las propiedaes a la venta acumularon una suba de 1,9%, según Zonaprop.

Este incremento de los precios responde a un combo de factores. La principal razón es la derogación de la Ley de Alquileres en diciembre, que provocó mayor dinamismo en la compra-venta de inmuebles. De hecho, con casi 7500 escrituras, el primer trimestre de 2024 fue el mejor en seis años, destacó el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad . Hoy, los inversores vuelven a poner el ojo en los ladrillos para, luego, volcarlos al alquiler: según el Colegio de Corredores (Cucicba), desde la derogación de la ley, la oferta de inmuebles en alquiler creció 134% y los precios bajaron 30%, en términos reales.

A esto, se suma, además, el lanzamiento de nuevas líneas de financiación que ofrecen tanto los bancos privados como los públicos. Esto, apuntan en el mercado, generará mayor dinamismo, lo que se traducirá también en un incremento de los precios.

Mayor demanda

Los precios de las propiedades en venta en la Ciudad de Buenos Aires tocaron su piso durante 2023 y hoy empieza la recuperación, impulsada además por una mayor demanda.

Según los datos publicados por Zonaprop, la demanda de departamentos creció un 7% intermensual y un 70% en comparación con el mismo mes del año anterior.

"En abril, el 79% de los barrios registra una suba de precio mensual, siendo los departamentos de pozo los de mayor incremento", resaltó el informe.

La derogación de la Ley de Alquileres dinamizó el mercado de compra-venta

Por ejemplo, un monoambiente de 40 metros cuadrados (m2) tiene un precio de u$s 98.109 para la venta, mientras que uno de dos ambientes y 50 m2 vale u$s 117.474 y uno de tres ambientes y 70 m2 cuesta u$s 161.697.

Otras de las muestras de que los precios comienzan su camino de recuperación tiene que ver con la retasación de los inmuebles en venta. Hoy, según Zonaprop, solo el 18% acomodó su valor. "Esto es uno de los factores que explican el incremento en el precio registrado desde julio de 2023" , remarcó el informe del portal.



En el mercado, no sorprende que los departamentos en pozo sean los que más aumentaron su valor en el primer trimestre de este año. El costo de construcción medido en dólares registró un incremento de 40,4% en 2024. " Construir en el presente cuesta casi el triple que en octubre de 2020, el mínimo de la serie, y un 34,9% por encima del promedio 2012-2023 ", agregó el informe.

Qué pasa con los alquileres

Los precios de los alquileres desaceleraron la suba en el último trimestre del año como consecuencia de la derogación de la Ley de Alquileres.

En abril, el precio medio de un alquiler sube 1,9% y acumuló un aumento de 28,5% en el primer cuatrimestre de 2024, 39,4 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

Luego de haber registrado un mínimo histórico en febrero de 2023, la oferta de departamentos en alquiler vuelve a recuperarse y en abril presentó un 14,1% de aumento con respecto al mes anterior. En los primeros cuatro meses del año subió un 157 por ciento.



Un monoambiente se alquila en abril por $ 375.831 por mes, mientras que un departamento de dos ambientes por $ 430.322 y uno de tres ambientes por $ 574.986.



Alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires tiene un precio promedio de más de $ 400.000

Los nuevos contratos de alquiler acumulan una suba de precio de 234,7% en los últimos 12 meses, avanzan por debajo de la inflación (296,1%) y por encima del ajuste del ICL (217%), de acuerdo con el informe de Zonaprop.